 Reform in den USA: Mnuchin dreht Kapitalmarktregulierung zurück

Steven Mnuchin Wird das Wall-Street-Casino wieder eröffnet? US-Finanzminister Steven Mnuchin will den Handel mit einem Kapitalmarktinstrument, das eine fatale Rolle in der Krise von 2008 gespielt hat, wieder stark deregulieren und sogar noch erweitern.

New YorkDie gute Nachricht zuerst, auch wenn sie die weniger aufregende ist: Der Ton der neuen, gut 220 Seiten langen Vorschläge von US-Finanzminister Steven Mnuchin zur Reform der US-Kapitalmärkte, ist sehr sachlich. Die Empfehlungen sind überwiegend fein abgewogen. In Mnuchins Haus hat der Twitter-Politik-Stil offenbar noch keinen Einzug gehalten. Das galt auch schon für den ersten Teil seiner Empfehlungen, der vor einigen Monaten erschienen ist und sich direkt auf Banken bezieht. Beide Teile zusammen sollen die Leitlinie für Trumps Politik gegenüber der Wall Street bilden.

Die schlechte Nachricht: Sehr genau hinsehen sollte man aber bei Mnuchins Vorschlägen zur Verbriefung von Krediten. Dieser Bereich hat in der Finanzkrise 2008 eine verhängnisvolle Rolle gespielt. Damals haben Investmentbanken in großem Stil Immobilienkredite gebündelt, in verschiedene Risikoklassen verteilt, sie von Ratingagenturen mit überwiegend viel zu guten Noten beurteilen lassen und an zum Teil ahnungslose Investoren verkauft. Das alles drohte wenig später wie ein Kartenhaus zusammenzubrechen und das Weltfinanzsystem mitzureißen – nur der massive finanzielle Einsatz von Regierungen und Notenbanken verhinderte eine noch größere Katastrophe.

Mnuchin ist der Meinung, dass die nachfolgende Regulation dieses Bereichs zu weit gegangen ist. „Die Reformen nach der Krise haben die Verbriefungen im Vergleich zu anderen, traditionelleren Finanzierungsformen wie etwa Bankeinlagen zu sehr benachteiligt“, schreibt der Finanzminister. Die USA vertrauen im Vergleich zu Europa viel mehr auf die Kapitalmärkte und weniger auf das herkömmliche Bankgeschäft. Das hat ihnen nach der Krise eine schnellere Erholung ermöglicht. Vor allem deswegen, weil faule Kredite auf Kapitalmärkten zwar zu niedrigeren Preisen gehandelt werden, dabei aber keine Bankbilanzen in Gefahr bringen wie gerade in Italien.

Umgekehrt sind in einer Krise Märkte oft weitaus weniger stabil als traditionelle Finanzstrukturen. Das hat sich damals in Deutschland gezeigt: Die Genossenschaftsbanken, die fast ausschließlich das traditionelle Geschäft betreiben, sind von der Krise weitgehend unberührt geblieben und haben damit besser abgeschnitten als ihre großen Konkurrenten. Auch JP-Morgan-Chef Jamie Dimon betont gerne, dass in der Krise allein die Banken noch Finanzmittel für die Kunden bereitgestellt haben, während die Märkte weitgehend ausgetrocknet seien.

Mnuchins Vorschläge setzen an mehreren Punkten an. Einmal möchte er erreichen, dass Banken, die verbriefte Kredite in ihrer Bilanz halten, mit weniger Kapital als bisher unterlegt werden müssen. Ihn stört, dass Darlehen höher abgesichert werden müssen, wenn sie verbrieft und gebündelt werden, als wenn sie einzeln in der Bilanz stehen.

Bisher gilt hier ein Risikoaufschlag von rund 50 Prozent. Den sollte man Mnuchin zufolge „zumindest nicht erhöhen“, eigentlich möchte er ihn aber senken. Das bringt ihn in Konflikt mit dem Baseler Komitee, das internationale Regeln für Banken und Finanzmärkte erarbeitet. Denn die Baseler haben einen Risikoaufschlag von 100 Prozent ins Spiel gebracht.

Der US-Finanzminister möchte zudem, dass Verbriefungen mit hoher Bonität als Liquiditätspolster für Banken anerkannt werden. Außerdem kritisiert er die Regel, dass in vielen Fällen die Banken, die die Verbriefung vornehmen, selber fünf Prozent davon behalten müssen. Er will das nicht ganz abschaffen, aber mehr Ausnahmen durchsetzen. Auch hier ist sein Grundgedanke, dass Verbriefungen mit guter Bonität auch entsprechend besser behandelt werden sollten.