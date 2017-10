Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Frankreich ist hart zu den Schwachen“

Der Beschäftigung soll vor allem eine Offensive zugunsten der Aus- und Weiterbildung zu Gute kommen. „Frankreich hat heute fast nur noch strukturelle Arbeitslosigkeit“, sagt ein Macron-Berater. Das bedeutet: Selbst wenn die Wirtschaft brummt, sinkt die Erwerbslosigkeit nicht weiter, weil die Qualifizierung nicht zum Bedarf passt. Frankreich habe sehr gute Schulen für Ingenieure, liege bei der beruflichen Bildung aber auf einem der letzten Plätze in der EU, zusammen mit Griechenland, Italien und Spanien, sagt man selbstkritisch im Elysée: „Frankreich ist hart zu den Schwachen.“ Wenn man hinter die Fassaden schaue, zeigten sich große Ungerechtigkeiten, die vor allem in einem gespaltenen Arbeitsmarkt und in einer schlechten Berufsbildung zum Ausdruck komme.

Künftig sollen die einzelnen Weiterbildungs-Lehrgänge strenger auf Qualität kontrolliert werden, unter anderem durch ein Monitoring der Wirkung auf die Beschäftigungschancen und mit Hilfe der Benotung durch die Teilnehmer. Ziel sei es, die durchschnittliche Qualifizierung zu verbessern. Weiterbildung soll zu einem individuellen Recht werden, das jeder einfordern kann, ausgestattet mit einem „Bildungskapital“, das auch beim Wechsel des Unternehmens nicht verloren geht. Bei der Berufsausbildung wird den Unternehmen mehr Mitsprache eingeräumt, was Inhalte und Ausrichtung angeht. Mitte 2018 soll das neue Gesetz verabschiedet werden, das derzeit erarbeitet wird.

15 Milliarden Euro zusätzlich wird der Staat für die bessere Aus- und Weiterbildung bereitstellen. „Das Geld ist da, der Flaschenhals ist die mangelnde Qualität“, sagen Macrons Leute. Zudem habe sich eine unsoziale Praxis eingebürgert: „Wer über 45 Jahre alt ist, bekommt keine Weiterbildung mehr.“ Da setze künftig das individuelle Recht an. Mit dem Kraftakt für bessere berufliche Bildung will die Regierung nicht nur die Arbeitslosigkeit senken. Sie hofft auch, damit die Wirtschaft besser auf die Digitalisierung vorzubereiten, durch die „einige Jobs verschwinden, vor allem aber viele Qualifikationen entwertet werden.“ Dort müsse man Vorsorge treffen.

Macrons Politik ist also durchaus nicht so einseitig, wie das Etikett „Präsident der Reichen“ vermuten lässt. Doch in der Bearbeitung der Öffentlichkeit waren seine Gegner bislang erfolgreicher als er selber.