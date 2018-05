Regierungsbildung Lega lässt über Koalitionsvertrag in Italien abstimmen

Auch die Lega will den Koalitionsvertrag mit der Fünf-Sterne-Bewegung legitimieren lassen. Bis Sonntag soll eine Entscheidung fallen.

Der Lega-Parteichef hatte mit der Fünf-Sterne-Bewegung zuletzt eine Einigung erzielt. (Foto: AFP) Matteo Salvini

RomNach der Fünf-Sterne-Bewegung lässt am Wochenende auch die rechtspopulistische Lega über den Regierungsvertrag in Italien abstimmen. Dazu sind bis Sonntag im ganzen Land 1000 Stände aufgestellt, an denen jeder den Koalitionsvertrag mit den Sternen befürworten oder auch ablehnen kann. Es wird aber mit breiter Zustimmung gerechnet.

Am Montag wollen die beiden europakritischen Parteien dann Staatspräsident Sergio Mattarella ihr Regierungsprogramm vorstellen, dabei soll auch ein Name eines künftigen Ministerpräsidenten bekannt werden. Erst dann wird der Präsident einen Regierungsauftrag erteilen. Seit Wochen wird über die möglichen Kandidaten spekuliert. Erwartet wird, dass weder Sterne-Chef Luigi Di Maio noch Lega-Anführer Matteo Salvini das Amt übernehmen, sondern ein dritter Kandidat.

Bei der Wahl am 4. März war die Fünf-Sterne-Bewegung mit 32 Prozent stärkste Partei geworden. Es wird spekuliert, dass daher auch eher ein Kandidat aus den Reihen der Sterne für das Amt des Regierungschefs ernannt wird.

Die wichtigsten Neuigkeiten jeden Morgen in Ihrem Posteingang.