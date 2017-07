Starker US-Dollar größere Herausforderung als Trump

Liz Bittner, Chefin von Travel South USA, glaubt, dass die Befürchtungen einer Tourismusflaute wegen Trump „eine Menge Medienhype“ waren. Sie meint, dass die Herausforderungen für die Reisebranche „nicht so sehr in Trump liegen“. Es sei vielmehr der starke US-Dollar im Vergleich zu einigen anderen Währungen“, was die USA für Ausländer zu einem teuren Reiseziel macht.

Die Italienerin Daniele Biron, die sich zu einer Konferenz in New York aufhält, glaubt auch, dass der Wert des Dollarfür viele Reisende ein Faktor sei. In der Frage, ob die Politik für viele Besucher auch eine Rolle spielt, ist sie sich dagegen nicht sicher. Isabelle Bornemann, Besitzerin von Alaska Travel Connections, hat einen Rückgang von 30 Prozent bei ihren internationalen Gruppenbuchungen registriert, hauptsächlich wegen des starken Dollar. Aber einige europäische Reiseagenturen haben ihr gesagt, dass das Fernbleiben mit der US-Politik zu tun habe. Ausländer hätten den Eindruck, sie seien in den USA nicht willkommen.

Charlie Mallar, Besitzer des 1785 Inn in Conway, New Hampshire, hat am verlängerten Wochenende anlässlich des Unabhängigkeitstags Anfang Juli den größten Besucheransturm seit 34 Jahren erlebt. „Aber an ausländischen Gäste hat es ein bisschen gemangelt - Trump-Effekt. Wir müssen Besuchern aus dem Ausland klarmachen, dass sie in Amerika willkommen sind.“

Der Reiseindex der Travel Association sagt für den Rest des Jahres ein langsameres Wachstum voraus, aber immerhin noch um fast zwei Prozent höher als bis Ende November vergangenen Jahres.

New Yorks Tourismusagentur NCY & Company erwartet, dass dieses Jahr insgesamt 300.000 Touristen weniger die Stadt besuchen als 2016, wie Sprecher Chris Heywood sagt. Trumps Rhetorik, Laptop-Verbote auf bestimmten Flügen und die Drohung, dass Besucher zur Überprüfung ihre Konten in sozialen Medien offenlegen müssten, lösten „gepaart mit dem Fehlen einer proaktiven Willkommensbotschaft im Namen der Nation“ Sorgen aus.

Es dauert Monate, bis umfassende Daten des US-Handelsministeriums über Einreisen aus dem Ausland zusammengestellt sind. So werden definitive Statistiken über 2017 erst im nächsten Jahr vorliegen. Aber das Ministerium hat zwischen Januar und März einen fünfprozentigen Anstieg von Einnahmen aus ESTA-Gebühren im Vergleich zum Vorjahreszeitraum festgestellt. Das sind Gelder, die Besucher aus Ländern, die ohne Visum in die USA kommen dürfen, für eine elektronische Einreisebewilligung entrichten müssen. Die höheren ESTA-Einnahmen deuten auf einen Anstieg der Zahl von Touristen aus Ländern wie Deutschland, Großbritannien, Japan und Australien hin.