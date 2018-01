In Großbritannien ist die Zahl der Beschäftigten auf ein Rekordniveau gestiegen, so das Nationale Statistikamt ONS. Die Erwerbslosenquote verharrte mit 4,3 Prozent auf dem niedrigsten Niveau seit rund vier Jahrzehnten.

Insgesamt sind 32,2 Millionen Menschen in Großbritannien in Lohn und Brot. (Foto: dpa) Wirtschaftsstandort Großbritannien

LondonDie Zahl der Beschäftigten in Großbritannien ist überraschend auf ein Rekordniveau gestiegen. Sie legte von September bis November um 102.000 zu, wie das Nationale Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Experten hatten hingegen einen Rückgang um 13.000 erwartet. Insgesamt sind in dem vor dem EU-Ausstieg stehenden Land 32,2 Millionen Menschen in Lohn und Brot. Die Wirtschaft auf der Insel hat wegen der Verunsicherung über den nächstes Jahr anstehenden Brexit zwar an Schwung verloren. Doch erwies sich die von manchen Experten geäußerte Furcht vor einem Konjunktureinbruch als unbegründet, zumal die Nachfrage nach Arbeitskräften ungebrochen ist.

Die Erwerbslosenquote verharrte laut ONS mit 4,3 Prozent auf dem niedrigsten Niveau seit rund vier Jahrzehnten. Die Löhne, einschließlich Bonuszahlungen, legten um 2,5 Prozent zu. Sie konnten damit aber nicht mit der Teuerung Schritt halten, die im November auf 3,1 Prozent gestiegen ist. Angeheizt werden die Preise vor allem durch das schwächelnde Pfund, das nach dem Anti-EU-Referendum vom Sommer 2016 kräftig abgewertet hat.