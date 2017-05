Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Präsident Mattarella drängt auf Reform des Wahlgesetzes

Die Legislaturperiode endet erst im Frühjahr 2018. Staatspräsident Sergio Mattarella drängt die Parteien, das Wahlgesetz zu reformieren, bevor es neue Wahlen gibt. Er will politische Stabilität und eine funktionsfähige Regierung für die internationalen Verpflichtungen Italiens, das in diesem Jahr den G7-Vorsitz hat. Ende Mai findet in Taormina auf Sizilien der G7-Gipfel mit US-Präsident Trump statt.

Seit Dezember ist die Regierung von Paolo Gentiloni im Amt – mit Renzis Ministern. Offiziell gibt es keinen Grund, dass sie nicht weitermacht. Dazu müsste es ein Misstrauensvotum im Parlament geben – gegen die eigene Partei. Noch in der Wahlnacht kamen beruhigende Töne: „Der Horizont der Regierung ist 2018. Ab morgen arbeiten wir mit Premier Gentiloni. Die Regierung ist unsere Regierung.“ Das sagte nicht etwa Renzi nach der Wahl, sondern einer seiner engsten Getreuen, Agrarminister Maurizio Martina. Eine merkwürdige Äußerung, gehört Martina doch seit Anfang an zur Regierung. Sie zeigt die Spannungen hinter den Kulissen vor allem bei wirtschaftspolitischen Themen.

Brüssel rügt die hohe Staatsverschuldung Italiens und fordert einen Sparkurs. Renzi wirbt dagegen mit europakritischen Worten für Konsens. Als Parteivorsitzender wolle er einen Vorschlag für ein Abkommen mit Europa machen, sagte er am Wochenende in der vielgesehenen Talkshow „Porta a Porta“, der es zulasse, mehr Raum für das Defizit zu haben und deshalb auch für Steuersenkungen, „und gleichzeitig auch die Maastricht-Regeln einzuhalten und die Verschuldung anzugreifen“. Wie das realisierbar sein soll, sagte er nicht.

In der Partei zu gewinnen heißt nicht, im Land zu gewinnen, meint ein Leitartikler. Und nichts wäre schlimmer als ein Urnengang, der ein Patt ergäbe und langfristige Koalitionsverhandlungen nötig machen würde. Glaubwürdigkeit und Verantwortungsgefühl mahnt ein Parteimitglied der alten Garde bei Renzi an: „Die Partei muss ein Ort der Strategie sein und nicht nur der Taktik“. Der Wahlkampf in Italien ist eröffnet.