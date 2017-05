 Renzi-Comeback in Italien: „Vorwärts, zusammen, Matteo“

RomMatteo Renzi drängt zurück auf die politische Bühne: Rund 70 Prozent der Italiener, die an den Primaries der Regierungspartei PD teilnahmen, wählten den Ex-Premier erneut zum Parteivorsitzenden mit einer Amtszeit von vier Jahren. Die Wahlbeteiligung habe zwischen 1,8 und 1,9 Millionen Menschen gelegen, sagte Parteisprecher Matteo Richetti am Montag morgen.

Die 405.000 eingeschriebenen Parteimitglieder der PD hatten schon Anfang April mit 66 Prozent für Renzi gestimmt. Die Partei hat aber zusätzliche Wahlen für alle nach dem US-System der Primaries eingeführt. Abstimmen konnte jeder, der sich registrieren ließ, über 16 war und zwei Euro zahlte. An den in ganz Italien aufgestellten Pavillons herrschte großer Andrang.

„Eine außerordentliche Verantwortung! Ich danke allen von Herzen, die an Italien glauben. Vorwärts, zusammen, Matteo“, twitterte der 42-Jährige, der im Dezember nach dem Scheitern des Verfassungsreferendums als Premier zurückgetreten war und Anfang Februar auch als Parteivorsitzender. Mit dem deutlichen Sieg gegen seine beiden Gegenkandidaten und dem Mandat seiner Wähler ist Renzi damit seinem politischen Comeback einen Schritt nähergekommen.

Matteo Renzi - ganz privat Jugend Matteo Renzi ist ein Gewächs der Toskana. Kindheit und Jugend verbringt er im Wohnort seiner Eltern in Rignano sull'Arno.

Familie Politik ist dem kleinen Matteo schnell vertraut. Sein Vater Tiziano ist von 1985 bis 2002 Gemeinderat des Partito Popolare Italiano (PPI).

Studium An der Universität Florenz beginnt Matteo Renzi sein Jurastudium. 1999 schließt er mit Dipolm ab.

Unternehmer Nach dem Studium arbeitet Renzi bei der von seinem Vater in Genua gegründeten Marketing-Firma CHIL srl. Von 1999 bis 2004 hält er gemeinsam mit seiner Schwester die Mehrheitsanteile an dem Unternehmen.

Heirat Matteo Renzi ist seit 1999 mit der Gymnasiallehrerin Agnese Landini verheiratet und Vater dreier Kinder.

Politik Seit 1996 ist Matteo Renzi Mitglied der PPI, die längst in der Partito Democratico (PD) aufgegangen ist. Von 2004 bis 2009 ist er Präsident der Provinz Florenz, 2009 wird er zum Bürgermeister von Florenz gewählt. Von Februar 2014 bis Dezember 2016 regiert Renzi Italien als Regierungschef.

Als Parteivorsitzender ist er automatisch Spitzenkandidat bei den nächsten Wahlen. Es gibt aber zwei Probleme für ihn: einmal das Datum für Neuwahlen und dann die Wahl möglicher Koalitionspartner. Denn die PD wird nach Umfragen der Meinungsforschungsinstitute allein nicht regieren können. Im Moment liegt sogar die Protestpartei „Movimento 5 Stelle“ vor der PD.

Immer wieder hat Renzi, dem es gefällt, mit dem französischen Präsidentschaftsanwärter Emanuel Macron verglichen zu werden, in den vergangenen Wochen in Interviews betont, dass es so bald wie möglich Neuwahlen geben sollte. Er will den Bonus ausschöpfen, den er noch hat. Vor zwei Jahren holte er bei der Europawahl 40 Prozent für die PD – das sei aber ein einmaliger Ausrutscher nach oben gewesen, wie Parteiforscher meinen.