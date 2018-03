Reportage aus Tebnin Im Schmelztiegel zwischen Iran und Israel – So leben Flüchtlinge im Südlibanon

Seite 2 von 3: Seit 2012 wird die Situationen heikler

Anfangs sei die Anwesenheit der Syrer politisch eher unproblematisch gewesen, analysiert Albert. Doch seit 2012, als die ersten Leichname in Syrien gefallener Hisbollah-Kämpfer zurückkamen, wurde es heikel: „Da haben die Syrer Angst bekommen, weil sie fast alle Sunniten sind, die Gegner von Assad, gegen die Hisbollah in Syrien kämpft.“

Zeyna, die ein eng gebundenes Kopftuch trägt, hält aber fest, dass es keine Übergriffe gebe. Das liegt auch daran: „Wenn die Hisbollah eine Trauerfeier für einen ihrer Märtyrer veranstaltet, lassen die Syrer sich einen Tag lang nicht blicken, anschließend geht das Leben weiter.“

Alpha arbeitet im ganzen Libanon und in Syrien mit Kindern und Jugendlichen, die gefährdet sind. Neun Zentren unterhält die NGO allein im Südlibanon, für 750 Kinder zwischen zwei und fünf Jahren sowie rund 300 ältere bis 14 Jahre, die „erst jetzt alphabetisiert werden, weil sie nicht in die Schule gehen konnten – weil sie nicht schulreif waren, die Eltern nicht wollten, dass sie sich mit der libanesischen Bevölkerung mischen oder weil sie nicht den Schulbus bezahlen konnten“, erläutert Nazek, die zu den Verschleierten zählt.

Nur wenige Kinder hätten den Horror des Krieges miterlebt, „viele sind hier geboren, aber zu Hause erleben sie nichts anderes, dort wird ständig über den Krieg gesprochen.“ Alpha beschäftigt drei Psychologinnen für traumatisierte Kinder.

Im Unterrichtet sprächen die kleinen Kinder nicht über Syrien, sagt Salma, die älteren schon, die malten öfters auch syrische Fahnen. Die Kleineren dagegen hätten teilweise schon einen „syrischen Akzent oder sie singen schiitische Lieder“, amüsiert sich Nazek. Die Eltern der Kinder seien aufgeschlossen, alle schickten ihre Kinder zum Unterricht – wenn sie nicht arbeiten müssen, was durchaus vorkomme: „Der Nachwuchs von zehn oder 12 Jahren muss teilweise in der Landwirtschaft mithelfen“, sagt Albert.

Die Mitarbeiterinnen von Alpha sind Libanesinnen, ausgebildete Erzieherinnen, die auch in die syrischen Haushalte gehen. „Die Syrer sagen nichts zu ihren politischen Ansichten, die Helferinnen fragen auch nicht – es geht darum, die Kinder zu schützen,“ stellt Marie-Claude, unverschleiert, fest.

Manche Familien hätten Angst, weil das syrische Regime Spitzel in den Flüchtlingslagern habe. „Mit uns sprechen sie, weil sie Gesprächspartner für alle möglichen Fragen des Alltags brauchen, zwischen uns besteht eine Vertrauensbeziehung“, ergänzt Zeyna. Keiner der Syrer denke daran, zurückzugehen, jetzt, wo der Bürgerkrieg wieder heftiger wird. In Tebnin und Umgebung sind sie in Häusern untergebracht und nicht in Zeltlagern wie anderswo im Libanon.

Die Unklarheit darüber, ob und wann die Syrer heimkehren können, trägt dazu bei, dass sich Probleme aufbauen. Eines davon: Verhütung oder besser der Verzicht darauf. „Die Libanesen verhüten, die traditionalistischen Syrer nicht“, sagt die NGO-Mitarbeiterin Marie-Claude. Deren Familien bekämen jedes Jahr ein Kind.

Jetzt fingen die Libanesen an zu rechnen, was längerfristig die Folgen seien: „Die Hisbollah hat Statistiken gemacht, denen zufolge in Tebnin 250 Libanesen zwischen 14 und 40 leben, aber schon 600 Syrer“, berichtet Albert. Die sehe die schiitische Miliz als potenzielle Kämpfer gegen sich an. „Das ist alles sehr sensibel hier“, folgert der Pfarrer.

Zu den Entwicklungen, die für die Hisbollah möglicherweise heikel sind, zählt natürlich auch die Arbeit von Alpha selber, einer NGO, die sie zwar überwachen, aber nicht kontrollieren kann. Die Alpha-Leute haben der Hisbollah eine Art Kompromiss vorgeschlagen: „Überwacht uns, wenn ihr wollt, aber lasst uns unsere humanitäre Arbeit machen“, sagt Pfarrer Albert.

Die Miliz steckt in einem Konflikt: Ihr Machtanspruch beruht auch auf der eigenen sozialen Arbeit, aber „sie kann nicht alles machen, und an ihrer Basis spürt sie den Wunsch nach Öffnung, danach, die Dinge anders zu sehen“, nimmt Albert wahr.

Die Dinge anders zu sehen, wie sich das konkret auswirkt, spürt man während der Diskussion. Die schiitischen Frauen, mit denen wir sprechen, mögen ein fest gebundenes Kopftuch tragen, aber sie sind selbstbewusst, eloquent und ausgesprochen energisch. Sie lassen weder Unterwürfigkeit noch ein Freund-Feind-Denken erkennen, wie es die Hisbollah propagiert. Bevor wir ein Foto machen, feixen sie: „Da müssen wir ja schnell jedes Haar unter das Kopftuch stecken.“

Die Grenzen religiöser Ideologie werden sichtbar, auch an vermeintlichen Kleinigkeiten. Marwa, Schiitin, hat sich in Boutros, einen Christen, verliebt. Die beiden wollten heiraten – was in beiden Religionen untereinander nicht vorgesehen ist. Albert erzählt die Lösung, die das Paar gefunden hat: eine filigrane Kombination mit doppeltem Übertritt zum anderen Glauben und zurück. Die um den Tisch versammelten Alpha-Mitarbeiter schmunzeln über diesen trickreichen Sieg der Liebe über das Dogma.

Ein Beispiel für den Pragmatismus, der im Libanon möglich, aber noch nicht die Regel ist. Seit über 40 Jahren hat es fast nur Gewalt gegeben, mal religiös, mal politisch, oft nur durch Machtstreben verursacht. 1976 brach der Bürgerkrieg aus, als der 1990 endete, begann die Besatzung durch Syrien. 2005 zogen die Syrer ab, doch 2006 folgte der Krieg der Hisbollah mit Israel.

Die israelische Armee tötete zwischen 250 und 500 Hisbollah-Kämpfer, aber fast 1200 Zivilisten. 120 israelische Soldaten starben während der Bodenoffensive, 44 israelische Zivilisten durch Raketen der Hisbollah.