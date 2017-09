Resolutionsentwurf bei der Uno : USA wollen Öl-Embargo gegen Nordkorea

Datum: 07.09.2017 02:26 Uhr

Nach einem erneuten Atomwaffentest Nordkoreas am Sonntag haben sie die USA am Mittwoch an die Vereinten Nationen gewandt. Ein Entwurf für eine Resolution beinhaltet, Öllieferungen an das Land zu unterbinden.