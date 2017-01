Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gegenwind aus den eigenen Reihen

Diesen Mega-Deal hatte Tillerson persönlich mit dem russischem Staatskonzern Rosneft, sprich Putin, eingefädelt. Bald wird er womöglich in der besten denkbaren Position sein, um die Sanktionen aufheben oder ändern zu können. Wird er als Minister bestätigt, wird er bei seinem Ausscheiden als Exxon-Chef ein Ruhestandspaket von gigantischen 180 Millionen Dollar bekommen. Damit werden auch Aktienoptionen abgegolten, die eigentlich erst in der Zukunft zuteilungsfähig gewesen wären.

Beinahe erlösend kamen die Fragen zu China. Hart und in völligem Einklang mit Trump werde er „klare Signale“ senden, was die Ausdehnung der Machtansprüche im chinesischen Meer angeht. Der Bau der künstlichen Inseln vor Chinas Küste müsse gestoppt werden. Außerdem werde man klarmachen, dass man den Zugang zu diesen Inseln nicht erlauben werde. Bereits heute kommt es immer wieder zu gefährlichen Situationen zwischen chinesischer und amerikanischer Marine in den umstrittenen Seegebieten im Südchinesischen Meer.

Problematisch wurde es dagegen wieder bei Menschenrechtsfragen. Mehrfach machte Tillerson klar, dass er bei offen ersichtlichen Menschenrechtsverletzungen wie Massenhinrichtungen nicht handeln werde, bevor er nicht unterstützendes Beweismaterial von den Geheimdiensten erhalte. Genau diese Geheimdienste hatte Donald Trump gerade erst wegen angeblicher Unfähigkeit hart angegriffen.

Obamas Last-Minute-Aktionen gegen Trump Russland Obama verhängt Sanktionen gegen Russland wegen dessen mutmaßlicher Hackerangriffe im US-Wahlkampf. Trump will bessere Beziehungen zu Moskau und hat Zweifel an der Einschätzung der US-Geheimdienste geäußert, dass Russland hinter dem Hacking steckt.

Nahost Obama entscheidet, kein US-Veto gegen eine UN-Resolution einzulegen, in der ein Stopp israelischer Siedlungen in Palästinensergebieten gefordert wird. Trump will eine stärkere Unterstützung Israels und hat angekündigt, dass nach dem Amtswechsel am 20. Januar „alles anders wird“.

Umweltschutz Obama verbietet Ölbohrungen in großen Teilen der arktischen Gewässer und im Atlantik. Trump will dagegen auf alte Energien wie Kohle und Öl setzen.

Naturschutz Obama erklärt zwei Gebiete in Utah und Nevada zu nationalen Denkmälern und stellt sie damit unter besonderen Schutz. Das Trump-Team hat sich nicht dazu geäußert, aber Kritiker meinen, dass Obamas Schritt der Wirtschaft schadet und wollen, dass Trump ihn rückgängig macht.

Muslime Obama ordnet die Schließung eines - seit 2011 nicht mehr benutzten - nationalen Registers mit Daten hauptsächlich über muslimische und arabische Männer an. Es hätte als Grundlage für eine von Trump angekündigte Datenbank bilden können, die sich nach Äußerungen aus seinem Übergangsteam auf Muslime aus „terrorexportierenden“ Ländern konzentrieren soll.

Guantánamo Obama will rasch noch möglichst viele Häftlinge aus dem Lager Guantánamo Bay in andere Länder entlassen. Trump will „Gitmo“ nicht nur offen lassen, sondern auch neue Gefangene dorthin schicken.

Begnadigungen Obama hat bereits die Haftstrafen einer Rekordzahl von nicht gewalttätigen Drogenkriminellen abgemildert oder Begnadigungen gewährt. Weitere sollen bis bis zum Amtswechsel hinzukommen. Trump hat sich nicht dazu geäußert, aber sein Kandidat für den Posten des Justizministers ist gegen Nachsicht für Drogenstraffällige.

Menschenrechtsorganisationen reagierten auf diese Äußerungen mit völliger Verständnislosigkeit. Gerade auf den Philippinen sollen in den vergangenen Monaten tausende angebliche Drogensüchtige von Todesschwadronen hingerichtet worden sein.

Die Nicht-Regierungsorganisation Human Rights Watch veröffentlichte ein Statement, dass die Zögerlichkeit bei der Benennung von Menschenrechtsverletzungen wie in Russland, Saudi-Arabien oder den Philippinen „ernste Bedenken“ aufwerfe, ob der Manager, der praktisch sein ganzes Leben in einer Ölfirma verbracht hat, für dieses Amt geeignet sei. Senator Rubio war offenbar so aufgebracht, dass er sich nach der Anhörung vor Reportern nicht festlegen wollte, ob der für Tillerson stimmt.

Für die Bestätigung wäre eine positive Abstimmung von republikanischen elf zu zehn demokratischen Senatoren nötig. Ein Schwenk von Rubio könnte den ersten Kandidaten von Trump anzählen. Er müsste sich dann einer Abstimmung im Gesamtsenat stellen. Da hat er immer noch Chancen bestätigt zu werden, aber es wäre eine empfindliche Schlappe.

Aber vielleicht wird Tillersons Amtszeit ja ohnehin nicht allzu lang sein, falls er bestätigt wird. In einer seiner schwer nachvollziehbaren Wendungen kündigte er während der Befragung an, er freue sich auf die Zusammenarbeit mit dem Kongress, um „neue Sanktionen“ gegen Moskau zu entwickeln mit dem Ziel, die „russische Position“ zu ändern. Donald Trump hatte gerade noch einmal betont, er zweifele an der Wirksamkeit der Sanktionen, die nach der Invasion der Krim erlassen wurden.

Da könnten schnell zwei Welten aufeinander prallen und dann heißt es am Ende wie so oft zuvor bei Trump: „You’re fired“.