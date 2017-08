Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Verdächtiger Kleinlaster Nach einer Terrorwarnung der spanischen Behörden ist in Rotterdam ein Popkonzert abgesagt worden. (Foto: dpa)

RotterdamDie niederländische Polizei hat nach der Absage eines Rockkonzerts wegen einer Terrorwarnung einen Verdächtigen festgenommen. Der 22-jährige Mann sei am frühen Donnerstagmorgen in Gewahrsam genommen worden, teilte Polizeisprecher Roland Ekkers mit. Einzelheiten nannte er nicht.

Nach der Warnung der spanischen Polizei ist am Mittwochabend in Rotterdam ein Rockkonzert abgesagt worden. In der Nähe des Veranstaltungsortes sei ein Kleinlaster mit verdächtigen Gasflaschen entdeckt worden, teilte Bürgermeister Ahmed Aboutaleb bei einer Pressekonferenz mit. Zuvor habe es eine konkrete Warnung der spanischen Polizei im Zusammenhang mit dem geplanten Konzert der US-amerikanischen Band Allah-Las gegeben.

Nach Angaben des Bürgermeisters hat der von der Polizei beschlagnahmte Kleinlaster spanische Kennzeichen. Der Fahrer, ein Spanier, sei festgenommen worden.

Dazu sagte Ekkers heute Morgen, dieser Spanier sei betrunken gewesen und werde später noch vernommen. Es sei „nicht wahrscheinlich“, dass er eine Terrorbedrohung darstelle.

Wegen der Terrorwarnung riegelten Einsatzkräfte den Veranstaltungsort „Maassilo“ ab, in dem die Rockband vor rund 1000 Zuschauern auftreten sollte. Die Lage sei unter Kontrolle, hieß es in der Nacht zum Donnerstag.

Die Musiker aus Kalifornien verließen den Ort unter Polizeischutz. Das Konzert hatte noch nicht begonnen, als entschieden wurde, den Auftritt abzublasen. Als die Absage bekanntgemacht wurde, waren erst wenige Konzertbesucher vor Ort. Das Trio war noch am Dienstag in Groningen aufgetreten, berichtete die Zeitung „De Telegraaf“.