 Rückendeckung aus Deutschland: Außenminister Gabriel hält Angriff für „nachvollziehbar“

BerlinBundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) zeigt Verständnis für die US-Angriffe auf Syrien. Er mahnt aber zugleich eine politische Lösung in dem Bürgerkrieg an. „Dass die Vereinigten Staaten jetzt mit einem Angriff gegen die militärischen Strukturen des Assad-Regimes reagiert haben, von denen dieses grausame Kriegsverbrechen ausging, ist nachvollziehbar“, sagte Gabriel. „Es war kaum erträglich mit ansehen zu müssen, dass der Weltsicherheitsrat nicht in der Lage war, klar und eindeutig auf den barbarischen Einsatz chemischer Waffen gegen unschuldige Menschen in Syrien zu reagieren.“

Giftgas sei eine international geächtete Waffe. Darin sei sich die Weltgemeinschaft auch einig. Aber, sagte Gabriel weiter: „So nachvollziehbar nach dem Versagen des Weltsicherheitsrats der Militäreinsatz der USA gegen die militärische Infrastruktur auch war, so entscheidend ist es jetzt, zu gemeinsamen Friedensbemühungen unter dem Dach der Uno zu kommen.“ Nur ein neues und demokratisches Syrien werde dauerhaften Frieden bringen. „Europa und auch Deutschland stehen dafür bereit“, versprach der Minister. „Die schrecklichen Ereignisse der letzten Tage zeigen, dass dafür auch die beteiligten Konfliktparteien aus der Region und auch die USA und Russland gebraucht werden.“

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) äußerte sich in einem gemeinsamen Statement mit dem französischen Staatspräsidenten Francoise Hollande. Der Luftschlag wird darin indirekt gutgeheißen: Präsident Baschar al-Assad trage „die alleinige Verantwortung“ für das Massaker und den Vergeltungsschlag, heißt es. „Sein wiederholter Einsatz von chemischen Waffen und seine Verbrechen gegen die eigene Bevölkerung verlangten eine Sanktionierung, wie Frankreich und Deutschland sie bereits im Sommer 2013 nach dem Massaker von Ghuta gefordert hatten“.

Die britische Regierung unterstützt die US-Aktion ausdrücklich. „Sie war unserer Meinung nach eine angemessene Antwort auf die barbarische Attacke des syrischen Regimes mit chemischen Waffen. Sie zielt darauf ab, vor weiteren Angriffen (mit Chemiewaffen) abzuschrecken“, hieß es in einer Mitteilung.

Wie das Verteidigungsministerium in Washington mitteilte, wurde der syrische Luftwaffenstützpunkt von einem Kriegsschiff im Mittelmeer angegriffen – mit 59 Tomahawk-Raketen. Nach Erkenntnissen der US-Regierung wurde von dort aus am Dienstag ein Angriff mit Chemiewaffen in der Provinz Idlib geflogen, durch den mehr als 80 Menschen getötet wurden. Das syrische Staatsfernsehen sprach von einem Akt der Aggression. Der Gouverneur der Provinz Homs erklärte, durch den Angriff der USA seien mehrere Menschen getötet worden - unter anderem in einem nahegelegenen Dorf.

Die Verbündeten des syrischen Machthabers Baschar al-Assads verurteilten den Angriff der USA scharf. Russland sprach von einer Aggression gegen eine souveräne Nation. Die Vereinigten Staaten hätten internationales Recht verletzt, erklärte ein Sprecher von Präsident Wladimir Putin. Den russisch-amerikanischen Beziehungen sei „beträchtlicher Schaden“ zugefügt worden. Auch der Iran verurteilte den Angriff auf eine Luftwaffenbasis nahe Homs. Die USA hätten den Syrien-Konflikt damit noch komplizierter gemacht. Präsident Donald Trump rechtfertigte die Bombardierung mit dem mutmaßlichen Giftgasangriff in Idlib. Es sei im Interesse der USA, die Verbreitung und den Einsatz von Chemiewaffen zu verhindern.