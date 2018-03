 Rücktritt: Facebook-Post bringt norwegische Justizministerin zu Fall

Die norwegische Justizministerin äußerte sich auf Facebook abfällig über Terroropfer. Jetzt trat sie von ihrem Amt zurück.

Die norwegische Justizministerin ist seit Anfang 2018 im Amt. Zuvor war sie Immigrations- und Integrationsministerin. (Foto: Reuters) Sylvi Listhaug

OsloDie norwegische Justizministerin Sylvi Listhaug tritt zurück und geht so einem Misstrauensvotum aus dem Weg, das die bürgerliche Regierung hätte zu Fall bringen können. Die Politikerin der rechtspopulistischen Fortschrittspartei kündigte ihren Schritt am Dienstagmorgen auf Facebook an.

Sie könne nicht zulassen, dass ihre Partei Macht verliere, schrieb sie, und betonte, das sei ihre eigene Entscheidung gewesen. Die Opposition hatte Listhaug mit einem Misstrauensvotum stürzen wollen, weil sie der sozialdemokratischen Arbeiterpartei auf Facebook vorgeworfen hatte, die Rechte von Terroristen wichtiger zu nehmen als die Sicherheit des Landes.

Nach Informationen norwegischer Medien hatte die bürgerliche Regierung von Ministerpräsidentin Erna Solberg entschieden, im Falle eines Misstrauensvotums zurückzutreten.