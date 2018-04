Rüstung US-Navy bekommt ein neues Kriegsschiff – jedoch ohne Munition

An Bord des neuen Zerstörers läuft vieles automatisiert ab, so kann das Kriegsschiff mit einer viel kleineren Crew in See stechen als üblich. Rund 140 Mann sollen reichen, um die USS Zumwalt zu navigieren. Zum Vergleich: Schiffe der moderneren „Arleigh-Burke“-Klasse brauchen noch deutlich über 300 Mann.