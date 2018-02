 Russische Präsidentschaftswahl: Putin offiziell als Kandidat registriert

Russlands Präsident Putin ist für die kommende Präsidentschaftswahl im März registriert worden – womit der Wahlkampf offiziell beginnen dürfte.

Der russische Präsident gilt auch bei der kommenden Wahl als haushoher Favorit. (Foto: dpa) Wladimir Putin

MoskauRusslands Staatschef Wladimir Putin ist offiziell als Präsidentschaftskandidat für die Wahl am 18. März registriert worden. Als parteiloser Bewerber habe er die erforderlichen 300.000 Unterschriften eingereicht, teilte die zentrale Wahlkommission am Dienstag in Moskau mit. Diese seien gültig. Putin dürfe nun offiziell mit seinem Wahlkampf beginnen. Die Registrierung ist die letzte formale Hürde für Bewerber um das höchste russische Staatsamt.

Auch der Rechtspopulist Wladimir Schirinowski und der Kandidat der Kommunistischen Partei, Pawel Grudinin, sind bereits für die Wahl zugelassen. Die Kommission wollte noch über fünf weitere Bewerbungen entscheiden.

Putin ist seit dem Jahr 2000 mit Unterbrechungen im Amt. Andere Bewerber als der Amtsinhaber gelten bei der Abstimmung im Frühjahr als chancenlos. Jüngsten Umfragen zufolge liegt der 65-Jährige bei rund 70 Prozent der Stimmen. Insgesamt sind rund 109 Millionen Russen wahlberechtigt. Der Kreml fürchtet jedoch eine geringe Beteiligung, auch weil der Oppositionelle Alexej Nawalny zu einem Boykott der Abstimmung aufgerufen hat.