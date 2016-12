 Russisches Militärflugzeug: „Anormales Funktionieren“ schuld an Tupolew-Asturz

image

Flugzeugunglück im Schwarzen Meer: Russische Retter bergen Tupolew-Teile

Das Flugzeugunglück am Schwarzen Meer kommt für Russlands Militär zur Unzeit. Umso schneller soll die Ursache geklärt werden. Erste angebliche Zitate der Piloten in Not kursieren bereits. mehr…