 Russland-Affäre: Ex-Wahlkampfmanager von Trump stellt sich den Behörden

Washington/DüsseldorfDie Russland-Affäre um das Weiße Haus erreicht eine neue Eskalationsstufe: Nach Informationen von US-Medien hat sich der ehemalige Wahlkampfmanager Paul Manafort am Montagmorgen den Behörden gestellt. Nach Angaben der New York Times hat Manafort das FBI-Büro in Washington am Montagmorgen um 8:15 Uhr (Ortszeit) in Begleitung seines Anwalts betreten. Das bestätigte mittlerweile auch die US-Bundespolizei.

CNN zeigte Bilder, wie Manafort in Begleitung eines Anwalts das FBI-Gebäude betrat. Zusammen mit dem Politstrategen soll sich auch sein Geschäftspartner Rick Gates den Ermittlern stellen. Die Anklagevorwürfe werden noch unter Verschluss gehalten. Manafort und Gates sollten am Montag vor einem Gericht erschienen, heißt es aus Ermittlerkreisen.

Im Juli hatten FBI-Agenten das Haus von Manafort in Virginia durchsucht. Eine Anzeige gegen ihn könnte auch ein strategischer Zug von Mueller sein, um Manafort zur Kooperation bei den Ermittlungen zu bringen, vermuten Insider aus dem Umfeld von Sonderermittler Robert Mueller.

Weitere Mutmaßungen gehen dahin, dass er sich im Zusammenhang mit früheren Ukraine-Geschäften und Geldwäsche verantworten soll und nicht in direktem Zusammenhang mit dem Kern der Untersuchungen von Mueller. Dabei geht es um den Vorwurf russischer Einflussnahme auf die US-Präsidentenwahl und um die Frage, ob das Wahlkampflager des am Ende siegreichen republikanischen Kandidaten Donald Trump dabei mit Moskau zusammengearbeitet hat.