Russland-Affäre Mueller beschuldigt Manafort geheimer Zahlungen an Ex-Europapolitiker

Trumps ehemaliger Wahlkampfmanager soll europäische Ex-Politiker für geheime Lobbyarbeit für die Ukraine bezahlt haben. Darunter ein Ex-Kanzler.

Paul Manafort, früherer Chef von Trumps Wahlkmpfteam, fährt in Washington DC vor Gericht vor. Chefermittler Robert Mueller erhebt gegen ihn und seinen Geschäftspartner Rick Gates schwere Vorwürfe. (Foto: AP) Paul Manafort

Washington

US-Präsident Donald Trumps früherer Wahlkampfmanager Paul Manafort hat laut US-Sonderermittler Robert Mueller geheime Zahlungen an ehemalige europäische Politiker geleistet. Sie seien für Lobbyaktivitäten für die Ukraine bezahlt worden, so der Vorwurf in einer am Freitag veröffentlichten Anklage.

Manafort habe die informell als „Habsburg-Gruppe“ bekannte Gruppe ehemaliger Politiker dafür bezahlt, als „unabhängige“ Analytiker aufzutreten, obwohl sie tatsächlich bezahlte Lobbyisten gewesen seien. Die verdeckte Lobbyarbeit habe zum Teil in den USA stattgefunden, hieß es in Muellers Dokumenten. Ein ehemaliger europäischer Kanzler habe die Gruppe geleitet. In Gerichtspapieren wird Manafort beschuldigt, der Gruppe mithilfe von Offshore-Konten mehr als zwei Millionen Euro gezahlt zu haben.

Zuvor hatte Manaforts ehemaliger Geschäftspartner Rick Gates eingewilligt, bei Muellers Ermittlungen zur Rolle Russlands bei der US-Präsidentenwahl 2016 zu kooperieren. Gates, ein Ex-Wahlkampfhelfer Trumps, bekannte sich schuldig. Er ist wegen Verschwörung gegen die US-Regierung im Zusammenhang mit Betrug und nicht registrierter Lobbyaktivität angeklagt. Außerdem werden ihm Falschaussagen vor Bundesbehörden vorgeworfen. Die Anklagepunkte haben keinen direkten Bezug zu Trumps Wahlkampfteam.

Manafort beteuerte vor Bekanntwerden der Anklage seine Unschuld. Gates' Schuldeingeständnis ändere nichts daran, dass er selbst sich gegen die Vorwürfe wehren werde, die unwahr seien, teilte Manafort mit.

Am Donnerstag waren 32 weitere Anklagepunkte gegen Gates und Manafort erhoben worden. Dabei geht es um Steuervergehen und Bankbetrug. Im Oktober waren Gates und Manafort bereits angeklagt worden, weil sie angeblich nicht registrierte Lobbyarbeit tätigten und sich zusammentaten, um Millionen Dollar zu waschen, die sie für ihre Tätigkeit für eine pro-russische Partei in der Ukraine erhalten hatten. Damals hatte Gates auf nicht schuldig plädiert.