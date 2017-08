 Russland-Affäre: Sonderermittler Mueller will hochrangige Trump-Mitarbeiter befragen

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Robert Mueller Der US-Sonderermittler will herausfinden, warum sich Trump dafür entschieden hat, FBI-Chef James Comey im Mai zu entlassen. (Foto: AP)

WashingtonIn der Russland-Affäre erhöht sich der Druck auf US-Präsident Donald Trump. Einem Zeitungsbericht zufolge will Sonderermittler Robert Mueller hochrangige amtierende und ehemalige Mitarbeiter des Präsidialamtes befragen. Darunter sei auch der ehemalige Stabschef Reince Priebus, berichtete die "New York Times" am Samstag unter Berufung auf mit den Gesprächen vertraute Personen. Sprecher für Mueller und das Präsidialamt reagierten zunächst nicht auf Bitten um eine Stellungnahme.

Mueller will dem Bericht zufolge herausfinden, warum sich Trump dafür entschieden habe, FBI-Chef James Comey im Mai zu entlassen. Bislang seien keine Gesprächstermine vereinbart worden.

Trump hat die Ermittlungen als "Hexenjagd" bezeichnet. Der Sonderermittler geht dem Verdacht nach, dass Russland Einfluss auf die Präsidentschaftswahl 2016 genommen hatte. Mueller setzte inzwischen eine Grand Jury ein, ein geheim tagendes Geschworengremium, das seine Möglichkeiten zur Beweiserhebung erheblich ausweitet. So kann die Jury Vorladungen aussprechen und Zeugen zur Aussage zwingen. Im vergangenen Monat durchsuchte das FBI das Haus von Trumps ehemaligen Wahlkampfmanager Paul Manafort. Auch mehrere Kongress-Ausschüsse untersuchen, ob Trumps Wahlkampfteam mit russischen Stellen zusammengearbeitet hat. Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen.