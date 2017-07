 Russland: Botschafter in Washington beendet seine Amtszeit

Kisljak mit Trump und Lawrow Der Diplomat (rechts) ist eine der Schlüsselfiguren in der Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump. (Foto: dpa)

WashingtonRusslands Botschafter in den USA, Sergej Kisljak, hat seine Amtszeit in Washington am Samstag beendet. Der Diplomat ist eine der Schlüsselfiguren in der Russland-Affäre von US-Präsident Donald Trump. Bis zum Eintreffen eines Nachfolgers in der US-Hauptstadt werde der Gesandte Denis W. Gontschar Geschäftsträger sein, teilte die Botschaft via Twitter mit. Es wird erwartet, dass der stellvertretende Außenminister Anatoli Antonow den Posten von Kisljak übernimmt. Seine Ernennung muss vom Kreml noch bestätigt werden.

Kisljak war seit 2008 US-Botschafter. Sein Name taucht im Zusammenhang mit der Russland-Affäre Trumps mehrfach auf. Dabei geht es um Russlands mutmaßliche Beeinflussung des US-Präsidentschaftswahlkampfs zugunsten Trumps und um Vorwürfe, es habe Absprachen zwischen russischen Vertretern und dem Trump-Lager gegeben. Mehrere US-Kongressausschüsse und ein Sonderermittler gehen den Mutmaßungen nach. Enge Vertraute des Präsidenten trafen Kisljak, darunter sein Schwiegersohn Jared Kushner. Am Freitag berichtete die "Washington Post", US-Geheimdienste hätten Gespräche Kisljaks abgehört. Darin habe dieser gegenüber seinen Vorgesetzten angegeben, mit dem jetzigen US-Justizminister Jeff Sessions 2016 Wahlkampf-Themen besprochen zu haben. Sessions war damals Senator und außenpolitischer Berater Trumps.