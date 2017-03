 Russland-Kontakte: Sessions hält sich aus Ermittlungen heraus

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Jeff Sessions Auch Republikanern kommen Zweifel: US-Justizminister Jeff Sessions (Mitte) hat ihnen Russlandkontakte verschwiegen. (Foto: Reuters)

Newport News/WashingtonUS-Justizminister Jeff Sessions hält sich wegen Befangenheit aus den Ermittlungen zu einem möglichen russischen Einmischungsversuch in die US-Präsidentschaftswahl heraus. Das teilte Sessions am Donnerstag in Washington mit.

Sessions steht in der Kritik, weil er sich bereits im Wahlkampf zweimal mit dem russischen Botschafter Sergej Kisljak traf. Demokraten werfen ihm vor, den Kongress in einer Befragung im Januar über diese Kontakte im Unklaren gelassen zu haben. Die US-Geheimdienste hatten Russland vorgeworfen, Computer der Demokraten im Wahlkampf angegriffen zu haben, um mit den erbeuteten E-Mail das Ergebnis zu beeinflussen. Russland hat die Vorwürfe zurückgewiesen.

Als Justizminister ist Sessions auch Chef der Bundespolizei FBI, die die die Ermittlungen im Fall der mutmaßlichen russischen Einmischung leitet. Selbst Republikaner haben sich deswegen dafür ausgesprochen, dass er sich aus den Ermittlungen raushält.

Trump verteidigt Sessions

US-Präsident Donald Trump dagegen verteidigte seinen Justizminister gegen die Kritik. Jeff Sessions genieße sein volles Vertrauen, sagte der Republikaner am Donnerstag bei einem Besuch im Bundesstaat Virginia. Trump sagte zudem, er gehe davon aus, dass Sessions bei der Kongressanhörung die Wahrheit gesagt habe.

Auf die schriftliche Frage des Senators Patrick Leahy, ob er im Zusammenhang mit der Wahl Kontakt gehabt habe mit „irgendjemandem, der Verbindungen zu irgendeinem Teil der russischen Regierung hat“, hatte Sessions vor seiner Bestätigung aus Justizminister schlicht mit „Nein“ geantwortet. Auch in seiner Anhörung hatte er Fragen nach russischen Kontakten verneint - unter Eid.

„Der Administration kann nicht vertraut werden, dass sie sich selbst untersucht“, sagte Oppositionsführerin Nancy Pelosi am Donnerstag. Bei dieser Forderung gingen auch Republikaner mit. Unter anderem der Kongressabgeordnete Jason Chaffetz forderte Sessions auf, die Beteiligung an allen Ermittlungen bezüglich der Russland-Affäre niederzulegen. Sessions selbst sagte, er werde die Beteiligung niederlegen, „wenn dies angebracht ist“.

Vor wenigen Wochen hatten die „New York Times“ und der Nachrichtensender CNN berichtet, Trump-Mitarbeiter hätten während des Wahlkampfs wiederholt mit russischen Geheimdienstmitarbeitern in Kontakt gestanden. Der Präsident hatte das dementiert.

Trumps Nationaler Sicherheitsberater Michael Flynn hatte im Februar nach weniger als einem Monat im Amt zurücktreten müssen, weil er noch vor Trumps Amtsübernahme mit dem Botschafter Kisljak über US-Sanktionen gegen Russland gesprochen und dies verheimlicht hatte.