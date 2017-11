Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

„Lenin hat ein großes Imperium zerstört.“

Zu Sowjet-Zeiten wurde der 7. November als Revolutionstag mit großen Militärparaden auf dem Roten Platz begangen. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion im Jahr 1991 stoppte Russland die offiziellen Feiern. Die Kommunisten erinnern jedoch weiter an den Tag.

„Es gibt keine Art, die Revolution zu feiern, die von einer Mehrheit mitgetragen würde“, sagt Nikonow. „Ich denke, es ist der beste Weg für die Regierung, in einer solchen Situation alles auf kleiner Flamme zu kochen.“

Wo der Kommunismus noch lebt Kommunistische Regime der Gegenwart Vor dem Fall der Sowjetunion gab es zahlreiche Länder mit kommunistischen Regierungen. 2016 verbleiben noch vier, oder - je nach Lesart des nordkoreanischen Regimes - fünf. Quelle: dpa

China Mit 1,3 Milliarden Menschen bevölkerungsreichstes Land der Welt. Es hat den Aufstieg zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt seiner Abkehr vom kommunistischen Wirtschaftsmodell zu verdanken. Seit den 1980er Jahren verfolgt China eine Politik der Reformen und der Öffnung. Die sozialistische Marktwirtschaft funktioniert nach kapitalistischen Methoden. Die kommunistische Ideologie wird gepflegt, dient aber nur dem Erhalt der Diktatur der Kommunistischen Partei.

Vietnam Nachbarland Chinas, etwa so groß wie Deutschland ohne Hessen, mit mehr als 3000 Kilometern Küste am Südchinesischen Meer. Rund 94 Millionen Einwohner. Ho Chi Minh gründete die Kommunistische Partei in den 1930er Jahren im Kampf gegen die Kolonialmacht Frankreich. Nach der Niederlage Frankreichs besiegten die Kommunisten auch das US-gestützte Regime in Südvietnam. Seit 1975 regieren sie das vereinigte Land. Seit 1986 gibt es marktwirtschaftliche Reformen.

Kuba Gut elf Millionen Einwohner, etwa so groß wie einst die DDR. Nach der Revolution von 1959 wandte es sich Anfang der 1960er Jahre zum Kommunismus und suchte bei der Sowjetunion Schutz vor dem kapitalistischen Nachbarn USA, der zuvor großen Einfluss auf der Insel hatte. Bis 2006 regierte Revolutionsführer Fidel Castro (89). Unter Fidels jüngerem Bruder Raúl (84) versucht Kuba seit einigen Jahren mit zaghaften markwirtschaftlichen Reformen, die marode Wirtschaft des Landes anzukurbeln.

Laos Armes Nachbarland Vietnams ohne Küstenzugang, etwas kleiner als die Bundesrepublik ohne die neuen Bundesländer. Knapp sieben Millionen Einwohner. Laos war Teil des französischen Kolonialgebiets Indochina. Im Vietnamkrieg wurde es zum meist bombardierten Land der Welt. US-Bomber legten weite Teile in Schutt und Asche, weil vietnamesische Kommunisten sich im Grenzgebiet versteckten. Bis heute sind die Böden verseucht. Nach dem Ende des Vietnamkriegs marschierte Vietnam ein und installierte 1975 die kommunistische Regierung.

Nordkorea Nachbarland Chinas, etwa ein Drittel so groß wie Deutschland, 24 Millionen Einwohner. Die UN werfen der Diktatur gröbste Menschenrechtsverletzungen vor. Nordkorea hat zwar 2009 alle Bezüge zum Kommunismus aus seiner Verfassung gestrichen. Aber die Arbeiterpartei wurde 1945 als Zweig der ehemaligen Kommunistischen Partei gegründet. An der Spitze von Staat, Partei und Armee steht der Machthaber Kim Jong Un; er „erbte“ die Machtposition von seinem Vater. Bereits sein Großvater Kim Il Sung war mit Hilfe Moskaus an die Spitze der Partei gelangt und wird als Staatsgründer verehrt.

Wjatscheslaw Molotow blieb ein standfester Kommunist, bis er 1986 im Alter von 96 Jahren in Moskau starb. Sein Enkel Nikonow glaubt dagegen, dass die Revolution einen russischen Sieg im Ersten Weltkrieg verhinderte.

„Anfang des Jahres (1917) war Russland eine der großen Mächte mit perfekten Chancen darauf, den Krieg in wenigen Monaten zu gewinnen“, sagt er. „Aber am Ende des Jahres war Russland keine Macht mehr. Es war zu gar nichts mehr in der Lage.“

Putin hat den Zusammenbruch der Sowjetunion als „die größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts“ bezeichnet. Aber er hat auch die Revolution verurteilt. Diese Ambivalenz hat ihre Wurzeln darin, dass er die Errungenschaften des Zarenreichs wie auch des sowjetischen Imperiums dafür nutzen möchte, Russlands internationalen Einfluss wieder herzustellen.

Martin Aust:

Die Russische Revolution

C. H. Beck

278 Seiten

14,95 Euro

„Er wird das Event nicht feiern“, sagt Andrej Kolesnikow vom Moskauer Carnegie Center mit Blick auf Putin. „Für ihn hat Lenin ein großes Imperium zerstört.“

Putin hat Symbole aus verschiedenen Phasen der russischen Geschichte verwendet, um den nationalen Ruhm des Landes aufzupolieren. Er führte die Nationalhymne im sowjetischen Stil wieder ein, hielt jedoch an der imperialen dreifarbigen Flagge und dem doppelköpfigen Adler-Wappen fest. Er ignorierte Forderungen, Lenins einbalsamierten Leichnam aus dem Mausoleum am Roten Platz zu entfernen und zu begraben. Er förderte den stetig wachsenden Einfluss der russisch-orthodoxen Kirche und konservativer Strömungen.

Jan Claas Behrends, Nikolaus Katzer, Thomas Lindenberger (Hg.):

100 Jahre Roter Oktober

Ch Links Verlag

350 Seiten

25 Euro

Dima Litwinow ist der Urenkel von Maxim Litwinow, dem Vorgänger Molotows als sowjetischer Außenminister. Sein Urgroßvater wäre entsetzt „über den extremen Nationalismus und die religiöse Intoleranz, die in Russland aufkommen“, sagt er. „Ich denke, er würde das in Frage stellen und Widerstand gegen all diese Dinge leisten.“

Nach Einschätzung Litwinows ist Russland heute noch immer mit manchen der Probleme konfrontiert, die zum Ausbruch der Revolution vor 100 Jahren führten. „In gewisser Weise ist Russland nicht vorangekommen“, sagt er. „Die Menschen fühlen sich der Möglichkeit beraubt, ihr Schicksal zu beeinflussen. Und der Regierung und den Behörden gefällt das so.“