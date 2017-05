 Russland: Merkel zu Besuch in Sotschi

Angela Merkel und Wladimir Putin Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Russlands Präsidenten Wladimir Putin bei ihrem Besuch in Sotschi. (Foto: AFP)

SotschiKanzlerin Angela Merkel ist am Dienstag zu einem Kurzbesuch im südrussischen Sotschi eingetroffen, um mit Präsident Wladimir Putin über aktuelle Krisen in der Welt und das angespannte deutsch-russische Verhältnis zu sprechen. Es ist das erste Treffen in Russland seit 2015. Themen sind auch der Ukraine-Konflikt, der Syrien-Krieg und der G20-Gipfel der Industrie- und Schwellenländer im Juli in Hamburg.

Der Besuch nährt Hoffnungen auf eine Entspannung des vor allem durch den Ukraine-Konflikt gestörten Verhältnisses zwischen Merkel und Putin. Allerdings: „Einen gemeinsamen Nenner zu finden, dafür braucht es viel Zeit und gegenseitiges Verständnis“, sagte der Politologe Wladislaw Below der Deutschen Presse-Agentur in Moskau.

Die Ukraine-Krise belastet das Verhältnis zwischen dem Westen und Russland seit drei Jahren. Ein unter Merkels Vermittlung verhandelter Friedensplan für die Ostukraine kommt nicht voran. Dort bekämpfen sich Regierungstruppen und prorussische Separatisten. Der Westen sieht Moskau in der Pflicht, Druck auf die Separatisten auszuüben, damit diese den Plan umsetzen. Zudem hatte die EU nach der russischen Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim 2014 Sanktionen gegen Moskau verhängt.