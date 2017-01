Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Polizisten reagieren zögerlich auf Notrufe wegen häuslicher Gewalt

Die Vorlage der Duma „wird die Situation, zurückhaltend formuliert, nicht verbessern“, sagt Irina Matwienko, die Betreiberin der Hotline. „Häusliche Gewalt ist ein System, das es Frauen schwer macht, Hilfe zu suchen. Sie ist keine Tradition. Sie ist eine Straftat.“ Dessen seien sich viele Frauen nicht einmal bewusst, wie viele der Anrufe zeigten, sagt Matwienko.

Russische Polizisten sind berüchtigt dafür, auf Notrufe wegen häuslicher Gewalt zögerlich zu reagieren. Viele betrachten solche Einsätze als Einmischung in innerfamiliäre Angelegenheiten.

Die Staatsanwaltschaft nahm im November Ermittlungen gegen einen Polizisten auf, der einen Anruf einer Frau entgegennahm, die sich über aggressives Verhalten ihres Freundes beklagte. Anstatt Hilfe anzubieten, soll der Beamte der Frau gesagt haben, die Polizei komme nur, wenn die Anruferin getötet würde. Kurz danach prügelte der Mann die Frau laut Staatsanwaltschaft zu Tode.

Aljona Popova Ihre Online-Petition richtet sich gegen die Gesetzesvorlage. Über 180.000 Unterschriften kamen bisher zusammen.

Die Aktivistin Aljona Popowa, deren Online-Petition gegen die Vorlage mehr als 180.000 Unterschriften erhielt, sieht die Bemühungen, häusliche Gewalt zu entkriminalisieren, als Fortsetzung der zunehmend aggressiven Politik des Kremls gegen verschiedene Gruppen wie aus dem Ausland finanzierte Nichtregierungsorganisationen oder Homosexuelle.

„Ich glaube, es ist Teil einer übergreifenden Ideologie: Aggression und Gewalt sind in der Gesellschaft allgemein im Aufwind, da überall Krieg ist und wir von Feinden umzingelt sind“, sagt Popowa mit Blick auf die staatlichen Medien, die Russland als belagerte Festung darstellen.

Der Generalsekretär des Europarats, Thorbjørn Jagland, sandte vergangene Woche einen Brief an die Präsidenten beider Häuser des Parlaments. Darin drückte er tiefe Besorgnis über den Gesetzentwurf aus. Duma-Präsident Wjatscheslaw Wolodin wies den Brief als inakzeptablen Versuch der Parlamentsbeeinflussung zurück.

Eine der Mitinitiatorinnen der Vorlage erklärte in der Duma, die Strafe für tätliche Angriffe sollte mild sein, wenn die Gewalt „in einem emotionalen Konflikt, ohne Arglist“ verübt worden sei und keine schwerwiegenden Folgen habe. „Wir sprechen nur von Blutergüssen, Kratzern, was natürlich auch schlimm ist.“

Diese Äußerung schreckte manche Abgeordnete auf. „Hat jemand mal versucht, eine Woche lang mit einem Bluterguss herumzulaufen?“, fragte der Abgeordnete Oleg Nilow. „Glaubt jemand, dass das in Ordnung ist?“

Bislang gab es kaum größere Proteste gegen die Vorlage. Die Aktivistin Popowa wundert das nicht: Über häusliche Gewalt zu reden ist in Russland immer noch ein Tabu. „Die Gesellschaft ist voreingenommen“, sagt Popowa.

„Es geht so: Du bist eine schlechte Frau, wenn du erlaubst, dass dir das passiert, oder du wäschst schmutzige Wäsche und bist selbst schuld, oder es heißt, wenn er dich schlägt, bedeutet das, dass er dich liebt. Und viele wollen damit nicht an die Öffentlichkeit gehen.“