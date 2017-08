 Russland stimmt Trump-Tweet zu: Beziehungen zu USA auf Tiefpunkt

US-Präsident Donald Trump Trotz der aktuell angespannten Lage zwischen den USA und Russland hat Donald Trump eigentlich das Ziel, das Verhältnis der beiden Länder zu verbessern. (Foto: AFP; Files; Francois Guillot)

MoskauRussland teilt die Einschätzung von US-Präsident Donald Trump, dass die Beziehungen der beiden Länder auf einem historischen Tief sind. „Wir sind seiner Meinung“, sagte Regierungssprecher Dmitri Peskow am Freitag auf die Frage nach Trumps Twitter-Eintrag. Der Präsident hatte am Donnerstag geschrieben, dass der Zustand sehr gefährlich sei. „Die Gefahr könnte in einem Mangel an Zusammenspiel und Kooperation in den Bereichen liegen, die für unsere beiden Länder und die Menschen äußert wichtig sind.“

Trump macht den US-Kongress für die neue Krise mit Russland verantwortlich. Der Präsident hatte trotz Vorbehalten die vom Parlament geforderten zusätzlichen Sanktionen in Kraft gesetzt. Russland sprach anschließend von einem Handelskrieg.

Trump hat eigentlich das Ziel, das Verhältnis der beiden Länder zu verbessern. Die Beziehungen sollen auch Thema bei einem Treffen von US-Außenminister Rex Tillerson und seinem russischen Amtskollegen, Sergej Lawrow, nächste Woche in Manila sein. Vom 6. bis 8. August findet dort ein Sicherheitsgipfel der Asean-Staaten statt.