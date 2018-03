 Russland, Türkei, Syrien: Der Rundumschlag des Wladimir Putin

Russland geht es gut – findet Wladimir Putin. Und das trotz des niedrigen Ölpreises. Auf der jährlichen Pressekonferenz stellt sich der Kremlchef den Journalisten. Und spricht auch über die Türkei – allerdings nicht gut.

Agieren die Türken nach US-Vorgaben?

DüsseldorfDie Lage in Russland ist ernst. Das Land spürt die Sanktionen des Westens. Vor allem aber spürt Moskau den krassen Verfall des Ölpreises. Doch Präsident Wladimir Putin gibt sich optimistisch: „Der Höhepunkt der Wirtschaftskrise ist überschritten.“

Einmal im Jahr tritt Kremlchef Putin in Moskau vor die geladene Presse – und stellt sich den Fragen der Journalisten. In diesem Jahr sind es 1.400 Pressevertreter. In der Regel beantwortet Putin nur die Fragen, die er auch beantworten will. Und immer haftet dem Termin auch ein wenig Inszenierung an – und Propaganda. Dieses Jahr sind für die Fragestunde vier Stunden angesetzt. Vor allem geht es dabei um die Beziehungen zur Türkei, den Kampf gegen die Terrormiliz IS, Syrien – und eben um die russische Wirtschaft.

„Blatter sollte man den Friedensnobelpreis geben“ Wladimir Putin über den suspendierten FIFA-Präsidenten Joseph Blatter 1 von 7 „Sein Beitrag im humanitären Bereich ist kolossal. Dieser Person sollte man den Friedensnobelpreis geben.“

Wladimir Putin über die Ost-Ukraine 2 von 7 „Wir haben nie gesagt, dass keine Leute dort seien, die bestimmte Aufgaben ausübten, einschließlich im militärischen Bereich.“ Putin wehrt sich gegen Protest der russischen Lastwagenfahrer 3 von 7 „Natürlich habe ich Sympathien für die Jungs. Ich bin selber aus einer Arbeiterfamilie. Doch die schweren Lastwagen richten an den Straßen großen Schaden an.“ Putin bezeichnet die Ernennung des früheren georgischen Präsidenten Michail Saakaschwili zum Gouverneur der ukrainischen Region Odessa 4 von 7 „Die Ernennung ist ein Spucken ins Gesicht des ukrainischen Volkes.“

Wladimir Putin über den Abschuss des russischen Kampfjets durch die Türkei 5 von 7 „Das ist ein feindlicher Akt.“

Putin über die russische Konjunktur 6 von 7 „Der Höhepunkt der Krise ist überschritten.“ Putin über die Türken 7 von 7 „Vielleicht hat jemand in der türkischen Regierung beschlossen, den Amerikanern in den Hintern zu kriechen.“

Und die ist unter Druck. Denn Anfang des Jahres hatte Russland noch mit 100 Dollar pro Barrel Öl geplant. Dann wurde der Preis um die Hälfte nach unten korrigiert. Doch die Realität sieht noch dramatischer aus. Denn zurzeit kostet ein Barrel Öl nur 38 Dollar. Der Kampf um Marktanteile drückt den Preis von einem Tief zum nächsten. Die Opec-Staaten fluten den Weltmarkt regelrecht mit Öl, um Konkurrenten mit höheren Förderkosten aus dem Markt zu drängen. Auch Russland geht diesen Weg.

Doch trotz des schlechten Ölpreises erwartet Putin für 2016 ein Wirtschaftswachstum von 0,7 Prozent und für 2017 ein Plus von 1,9 Prozent. Die Prognosen basierten auf einem Ölpreis von 50 Dollar pro Barrel, schränkt er ein. Und schiebt hinterher: Mittelfristig sei dieser Ölpreis von 50 Dollar „sehr optimistisch“.

Fakten zu Russland Gründung 862 n. Chr. Fläche 17,1 Millionen Quadratkilometer davon 3,9 Millionen Quadratkilometer in Europa und 13,1 Quadratkilometer in Asien Hauptstadt Moskau Regierungschef Dimitri Medwedew Staatsoberhaupt Wladimir Putin Einwohnerzahl 143,6 Millionen Bevölkerungsdichte 8 Einwohner pro Quadratkilometer Bruttoinlandsprodukt 2118 Milliarden US-Dollar (nominal) 14.819 US-Dollar pro Kopf Währung Rubel Lebenserwartung 71,7 Jahre

„Und die Türkei?“, will eine Journalistin wissen. „Was ist mit der Türkei und dem Kampf gegen Syrien?“ Da zeigt sich, dass Putin schwer getroffen ist. Den Abschuss eines russischen Kampfjets durch die Türkei nennt er erneut einen „feindlichen Akt“. Die Entsendung russischer Luftabwehrraketen nach Syrien hat seinen Worten zufolge dafür gesorgt, dass die türkische Luftwaffe den syrischen Luftraum nicht mehr verletzt.

Die Sanktionen gegen die Türkei rechtfertig er: „Wir waren gezwungen, einige wirtschaftliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen“, sagte er. Dann bezeichnet er die türkische Regierung als „nicht verhandlungsfähig“. Ihm werde „in den Rücken gefallen“, sagt er.