 Russland und Ukraine: Russland macht der Ukraine Vorwürfe

Ukrainisches Militär Russland wirft ukrainischen Soldaten den Beschuss von Zivilisten vor. (Foto: dpa)

MoskauRussland hat dem ukrainischen Militär vorgeworfen, Zivilisten in der Ostukraine unter Beschuss zu nehmen und damit die Genfer Konventionen zu verletzen. Zudem setze die Armee Waffensysteme ein, die im Minsker Friedensabkommen für die Ukraine untersagt worden seien, sagte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, am Freitag. Sie bezeichnete das Vorgehen des ukrainischen Militärs in der Konfliktregion als Barbarei.

In der Ostukraine sind die Kämpfe zwischen Separatisten und Regierungstruppen in jüngster Zeit wieder aufgeflammt. Ukraine und Rebellen beschuldigen sich gegenseitig, auch Wohngebiete ins Visier zu nehmen und Zivilisten zu töten. Die Ukraine und die Nato werfen Russland vor, die Separatisten mit Waffen und Soldaten zu unterstützen. Die Regierung in Moskau weist dies zurück.

Die neue US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen (UN), Nikki Haley, kritisierte Russland wegen der wieder aufgeflammten Gewalt. Sie halte es für bedauerlich, wenn sie gleich bei ihrem ersten Auftritt im UN-Sicherheitsrat das "aggressive Verhalten Russlands verurteilen" müsse, sagte Haley am Donnerstag in New York. So sollte das ihrer Ansicht nach nicht sein. "Wir wollen unsere Beziehungen zu Russland verbessern. Allerdings ist die schreckliche Lage in der Ostukraine derart, dass sie eine klare und scharfe Verurteilung des Verhaltens Russlands erfordert", sagte Haley.