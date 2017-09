 Russland verstößt gegen Abkommen: Nato denkt über nukleare Aufrüstung nach

image

Ukraine-Krise: Nato-Chef Stoltenberg ruft Russland zu Einlenken auf

Seit Jahren strebt die proeuropäische Führung in Kiew einen Beitritt in die Nato an. Doch der Krieg im Donbass verhindert das. Nato-Generalsekretär Stoltenberg fordert Russland auf seine Soldaten abzuziehen. mehr…