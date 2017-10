 Russlands Vizeaußen Bogdanow: Bagdad und Kurden müssen in Dialog treten

Michail Bogdanow Der russische Vizeaußenminister (r.) ruft den Irak und die Kurden zum Dialog auf. (Foto: dpa)

MoskauAngesichts der Spannungen zwischen der irakischen Zentralregierung und den Kurden hat Russland die Konfliktparteien zum Dialog aufgerufen. Beide Seiten müssten sich auf einen Kompromiss im Rahmen der Verfassung einlassen, sagte Vizeaußenminister Michail Bogdanow am Dienstag in Moskau.

Einheiten der irakischen Armee waren am Montag in die strategisch wichtige Stadt Kirkuk im Norden des Landes eingerückt. Kirkuk befindet sich in kurdisch kontrolliertem Gebiet. Mit der Militäraktion reagierte die Führung in Bagdad auf Pläne der Kurden, sich vom Rest des Landes abzuspalten. Der Vormarsch irakischer Truppen schürt Ängste vor einem neuen Bürgerkrieg in der Region.

Die Kurden - ewiger Streit Kurdengebiete Das Kurdengebiet erstreckt sich vom Osten der Türkei über Syrien, bis in den Irak und Iran. Kurdische Nationalisten fordern seit jeher ein eigenes Staatsgebiet für die Kurden. Die Staaten in diesem Gebiet, allen voran die Türkei, lehnen das jedoch ab.

Tradition und Religion Die Kurden sind eine Bevölkerungsgruppe mit einer eigenen Sprache, traditionellen Festen, Musik und Literatur und einer eigenen kurdischen Küche. Religiös sind die Kurden hingegen gespalten: Die Mehrheit der Kurden sind Sunniten. Daneben gibt es, wenn auch wenige, Schiiten, Jesiden, Christen und Juden.

Politik In der Türkei, in Syrien und im Iran gründeten Kurden eigene Parteien, die jedoch zum Teil nur im Untergrund agieren können, da sie von den nationalen Regierungen unterdrückt werden. Die wohl bekannteste von ihnen ist die PKK in der Türkei. Nur die autonome Region Kurdistan, im Irak, hat ein eigenes Parlament und wählt ihren eigenen Präsidenten.

Türkei Konflikt Der Konflikt zwischen der Türkei und der PKK gilt als der längste Konflikt zwischen Kurden und der türkischen Regierung. Die PKK fordert seit ihrer Gründung im Jahr 1978 einen unabhängigen Kurdenstaat. Diesen versucht sie, zum Teil auch gewaltsam, durchzusetzen. Die Türkei lehnt einen autonomen Kurdenstaat ab und ging ihrerseits immer wieder militärisch gegen die PKK vor. Die PKK wird von der der Türkei, von den USA und von der EU als terroristische Vereinigung eingestuft.

Sport Die beliebteste Sportart in der autonomen Region Kurdistan ist Fußball. Vor zehn Jahren gründete sich der kurdische Fußballverband „Kurdistan Football Association“, in dem heute 24 Mannschaften spielen. Außerdem gibt es eine kurdische Fußballauswahl, die von der FIFA jedoch nicht anerkannt wird und deshalb nicht an den Weltmeisterschaften teilnehmen darf.

Bogdanow wies darauf hin, dass die großen russischen Ölkonzerne Rosneft, Gazprom Neft und Lukoil Mitarbeiter und Spezialisten im Nordirak hätten. „Ihr Wohlbefinden beschäftigt uns sehr“, sagte der Diplomat. Russland sei bereit, Maßnahmen zu ihrer Sicherheit zu ergreifen und wenn nötig russische Bürger außer Landes zu bringen.

Russland unterhält enge Verbindungen sowohl nach Bagdad als auch zu den Kurden. In der irakischen Kurdenhauptstadt Erbil gibt es ein russisches Generalkonsulat. Kommende Woche wird Bogdanow zufolge der irakische Außenminister Ibrahim al-Dschafari in Moskau erwartet.