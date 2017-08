Die größte Gefahr: ein Krieg aus Versehen

Daher ist ein anderer Vorschlag, der immer wieder aufgebracht wird, noch weniger erfolgversprechend: Gespräche zwischen den USA und Nordkorea. Worüber sollten beide Seiten sprechen? Den Tausch der Atombomben gegen Sicherheitsgarantien? Die Stürze von Saddam Hussein im Irak und von Muammar al-Gaddafi in Libyen durch westliche Mächte haben Kim gezeigt, dass nur Atombomben den Machterhalt sichern.

Eine Anerkennung Nordkoreas als Atommacht wäre wiederum aus Sicht des Westens fatal, der ein Interesse am Bestand des Atomwaffensperrvertrags hat. Denn wie soll man anderen Ländern wie Iran noch den Griff nach der Bombe verbieten, wenn man Nordkorea dieses Privileg gestattet? Außerdem hätten die USA damit keine Sicherheit gewonnen.

Zudem reden beide Seiten ohnehin aneinander vorbei. Nordkorea fordert für eine Beendigung des Krieges einen Abzug der US-Truppen von der Halbinsel. Die Aussicht, Nordkorea allein gegenüberzustehen, kommt allerdings in Südkorea nicht gut an. Und auch Japan als zweiter US-Verbündeter in der Region wäre dagegen.

Sowohl der Norden wie auch der Süden beschwören das Ziel einer Vereinigung beider Staaten. Doch auch hierbei gibt es keine Gesprächsgrundlage. Denn der Norden sieht sich als Bewahrer der reinen koreanischen Rasse und will eine Vereinigung unter seiner Führung. Auch das wäre für Südkorea und damit auch die USA inakzeptabel.

Die eklatanten Menschenrechtsverstöße Nordkoreas legen etwaigen Avancen zudem hohe moralische Hürden in den Weg. Sinn macht daher der Vorschlag von Südkoreas Präsident Moon Jae In, direkte Gespräche zwischen den beiden wichtigsten Beteiligten im Konflikt zu führen, zwischen dem Süden und dem Norden. Eine Lösung des Grundkonflikts wird auch dies nicht bringen. Aber Gespräche können Fronten aufweichen, gegenseitiges Verständnis und vielleicht einzelne Kooperationen schaffen und damit die Lage entspannen.

Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm (1998 bis 2015) Nordkoreas fünfter Atomtest Nordkorea hat am Freitag seinen fünften Atomtest gemeldet. Der neue Nukleartest zeigt die Entschlossenheit der Führung in Pjöngjang, das international geächtete und von der UN verbotene Atomprogramm weiter zu verfolgen. Das ultimative Ziel: kleine und leichte Atomwaffen herzustellen, die auf Raketen passen, die das Festland des großen Feindes USA erreichen könnten. Das nordkoreanische Atom- und Raketenprogramm seit 1998 im Überblick. (Quelle: AP)

31. August 1998 Nordkorea startet eine mehrstufige Rakete über Japan, die im Pazifik niedergeht. Internationale Experten schätzen die Reichweite auf etwa 2500 Kilometer – die Entfernung zwischen Nordkorea und den USA beträgt gut 10.000 Kilometer.

Juli bis Oktober 2006 5. Juli: Nordkorea feuert eine dreistufige Rakete mit einer potenziellen Reichweite von 6700 Kilometer ab. Doch diese versagt nach dem Start, wie Regierungsbeamte aus den USA und Südkorea berichten. Nordkorea hat diesen Test niemals bestätigt.

9. Oktober: Nordkorea sieht „extreme“ Bedrohungen durch einen Nuklearangriff der USA und unternimmt daraufhin seinen ersten Atomwaffentest.

15. Oktober 2006: Der UN-Sicherheitsrat verurteilt diesen Test in einer Resolution. Zugleich verhängt er Sanktionen über Nordkorea und verbietet dem Land Aktivitäten, die mit seinem Nuklearwaffenprogramm in Verbindung stehen.

Februar bis Juli 2007 13. Februar: Nordkorea stimmt zu, seine größten Nukleareinrichtungen zu deaktivieren. Im Gegenzug kann das wirtschaftlich angeschlagene Land mit Energielieferungen und anderen Vergünstigungen rechnen.

14. Juli: Nordkorea fährt seinen Kernreaktor Nyongbyon herunter und baut ihn später ab.

11. Oktober 2008 Die USA nehmen Nordkorea von der Liste der Terror-Unterstützerstaaten. Zuvor stimmt Pjöngjang zu, die Demontage seiner Plutoniumanlage wieder aufzunehmen und US-Inspektoren Zutritt zu gewähren.

Februar bis Juni 2009 15. Februar: Nordkorea erklärt, das Recht zur Entwicklung eines Weltraumprogramms zu haben.

5. April: Nordkorea schickt eine Langstreckenrakete mit einem Satelliten ins All. Pjöngjang spricht von einem Erfolg, doch das US-Luft- und Wertraumverteidigungskommando (NORAD) sagt, der Satellit habe den Orbit nicht erreicht.

14. April: Nordkorea verlässt die Abrüstungsgespräche, an denen sechs Länder beteiligt sind und kündigt an, seine Nuklearanlagen wieder hochzufahren. Das Land reagiert damit auf die internationalen Proteste gegen seinen Raketenstart.

25. Mai: Nordkorea unternimmt seinen zweiten Atomwaffentest.

13. Juni: Nordkorea sagt, es werde zusätzlich zu seinem Plutonium-Programm mit der Anreicherung von Uran beginnen.

11. Mai 2010 Nordkorea erklärt, erfolgreich eine Kernschmelze herbeigeführt zu haben. Das führt zu Spekulationen, das Land könne an einer größeren Waffe bauen. Internationale Experten bezweifeln aber die Behauptungen aus Pjöngjang.

Februar bis Dezember 2012 29. Februar: Nordkorea kündigt ein Moratorium für Nuklear- und Raketentests an. Hintergrund ist ein Pakt mit den USA über Lebensmittelhilfe.

13. April: Nordkorea startet eine Langstreckenrakete, die allerdings kurz nach dem Start versagt. Die USA kündigen daraufhin an, dass ein geplanter Lebensmitteldeal nicht stattfinden werde.

12. Dezember: Nordkorea schickt eine Langstreckenrakete mit einem Satelliten ins All. Das US-Kommando NORAD sagt, es scheine, dass diesmal ein Objekt den Orbit erreicht habe.

13. Februar 2013 Nordkorea unternimmt seinen dritten Atomtest.

Trumps kriegerische Rhetorik erhöht das Risiko eines Krieges aus Versehen. Gleichzeitig führt sie nicht zu einer politischen Alternative. Denn der Versuch eines vorbeugenden Erstschlags gegen Atomanlagen und Raketenrampen würde wohl in einen großen Krieg mit enormen Opfern auf beiden Seiten und sogar in Japan führen. Nordkorea verfügt über genügend konventionelle Artillerie sowie Kurz- und Mittelstreckenraketen, um womöglich sogar atomar, bakteriologisch und chemisch im 1.000-Kilometer-Umkreis Unheil zu streuen. Selbst Tokio wird als wahrscheinliches Ziel angesehen.

An dieser Bedrohungslage haben Nordkoreas Langstreckenraketen keinen Deut geändert. Daher werden Südkorea und Japan, wo die notwendigen US-Basen für einen Angriff liegen, einem Erstschlag nicht zustimmen, nur weil neuerdings auch die USA vor nordkoreanischen Atomraketen zittern müssen. Und ein einsamer Entschluss der USA wäre wahrscheinlich das Ende der amerikanischen Präsenz in Asien.

Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm (2016) 6. Januar 2016 Nordkorea führt seinen vierten Nukleartest aus. Nach eigenen Angaben wurde eine „miniaturisierte“ Wasserstoffbombe getestet. Experten ziehen die Angaben in Zweifel. (Quelle: AP)

7. Februar 2016 Nordkorea schießt nach eigenen Angaben eine Langstreckenrakete ins All.

9. März 2016 Machthaber Kim Jong Un erklärt, sein Land habe verkleinerte Atombomben entwickelt, die auf Raketen platziert werden können.

18. März 2016 Zum ersten Mal seit 2014 feuert Nordkorea eine Mittelstreckenrakete vom Typ Rodong ab. Das Geschoss fliegt rund 800 Kilometer weit, ehe es östlich des Landes ins Wasser fällt.

23. April 2016 Nordkorea schießt eine Rakete von einem U-Boot ab. Aus dem südkoreanischen Verteidigungsministerium heißt es daraufhin, das Geschoss habe eine Strecke von knapp 30 Kilometern zurückgelegt. Pjöngjang erklärt, der Start ziele darauf ab, die Atomsprengkopftechnologien voranzubringen.

22. Juni 2016 Washington und Seoul melden, dass Nordkorea zwei mutmaßliche Mittelstreckenraketen vom Typ Musudan abgefeuert hat. Diese Raketen könnten eines Tages in der Lage sein, weit entfernte Militärbasen der USA in Asien zu treffen. Pjöngjang gibt später bekannt, erfolgreich eine Mittelstreckenrakete getestet zu haben. Diese habe eine Höhe von 1400 Kilometern erreicht, bevor sie wie geplant in 400 Kilometer entfernten Gewässern gelandet sei.

19. Juli 2016 Nordkorea schießt drei Raketengeschossen ab. Zwei davon fliegen 500 bis 600 Kilometer weit. Die Tests sind nach Angaben der Führung in Pjöngjang Teil eines simulierten Präventivschlags auf südkoreanische Häfen und Flugplätze.

3. August 2016 Regierungsbeamten aus Südkorea und Japan zufolge legt eine nordkoreanische Mittelstreckenrakete einen Weg von rund 1000 Kilometern zurück und landet in der Nähe von japanischen Hoheitsgewässern. Es handelt sich vermutlich um eine Rodong-Rakete.

24. August 2016 Eine erneut von einem U-Boot abgefeuerte Rakete ist 500 Kilometer unterwegs, ehe sie nahe Japan ins Wasser stürzt. Kim erklärt, sein Land habe die Fähigkeit erlangt, einen vollausgerüsteten Atomangriff auszuführen. Auch das US-Festland befinde sich in Schlagdistanz.

5. September 2016 Wieder fliegen drei mutmaßliche Mittelstreckenraketen Nordkoreas fast 1000 Kilometer weit, ehe sie in Gewässern nahe Japan landen.

9. September 2016 Nordkorea hat nach eigenen Angaben einen nuklearen Sprengkopf erfolgreich zur Explosion gebracht.

Angesichts dieser Gemengelage drängen sich zwei Lösungen auf, die möglicherweise dicht beieinanderliegen: So könnten Hardliner in den USA darauf hoffen, dass das nordkoreanische Regime so sehr in die Enge getrieben wird, dass es den Süden angreift. In diesem Fall hätten die USA das Recht und die Alliierten für einen Gegenschlag auf ihrer Seite.

Die Alternative ist die Fortführung des Status quo, also das Management der Gefährdung, auch durch immer schärfere Sanktionen. Damit wird die Hoffnung wachgehalten, dass ein Krieg verhindert, aber der Kollaps des nordkoreanischen Systems ein wenig beschleunigt wird und sich das Problem durch eine irgendwie geartete Vereinigung auflöst. Denn eines sollte Befürwortern von Menschenrechten klar sein: Die Drohungen der USA, Nordkorea anzugreifen, mögen empörend sein. Aber ein derart unterdrückerisches Regime, das viele Bürger in Arbeitslagern zu Tode kommen lässt und die Massen zum Wohle einer kleinen Elite am Hungertuch nagen lässt, hat keine Bestandsgarantie verdient.