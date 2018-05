Sanktionen Trump fordert von China im Handelsstreit weitreichende Zugeständnisse

WashingtonIm Handelsstreit mit China fordert US-Präsident Donald Trump von der Volksrepublik Zugeständnisse. „Wir kennen die chinesischen Forderungen noch nicht, aber es sollten wenige sein, weil frühere US-Regierungen so schlecht verhandelt haben“, twitterte Trump am Mittwoch. Die USA hätten im Laufe der Jahre viel gegeben. Jetzt müsse dies China tun.

...We have not seen China’s demands yet, which should be few in that previous U.S. Administrations have done so poorly in negotiating. China has seen our demands. There has been no folding as the media would love people to believe, the meetings...