Sarin-Export Schweizer Firma soll Giftgas-Chemikalie nach Syrien geliefert haben

Syrien hat offenbar Isopropanol von einem Schweizer Unternehmen bekommen. Die Chemikalie ist wichtig für die Produktion des Nervengases Sarin.

Der syrische Diktator Bashar Al-Assad (Foto: AP) Assad

BernWenn es im Krankenhaus nach Desinfektionsmittel riecht, liegt das meistens an Isopropanol. Doch die Flüssigkeit ist nicht nur wichtiger Bestandteil von Desinfektionsmitteln, sondern auch eine von zwei Zutaten für das Nervengases Sarin. Laut Medienberichten hat eine Schweizer Firma im Jahr 2014 tonnenweise Isopropanol an Syrien geliefert – und das unter den Augen des Schweizer Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Nun hat die fragwürdige Lieferung in der Schweiz ein politisches Nachspiel.

Syrien hatte das Nervengas im Jahr 2013 eingesetzt. Deshalb hatten die Uno und die internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen (OPCW) im Mai 2014 die damaligen Isopropanol-Vorräte im Besitz des syrischen Staates vernichtet. Trotzdem durfte ein Unternehmen aus der Schweiz rund 5120 Kilogramm der Flüssigkeit nach Syrien liefern, wie das Westschweizer Fernsehen RTS aufdeckte.

Das zuständige Staatssekretariat hatte die Lieferung nicht unterbunden, obwohl die EU den Export von Isopropanol in einer Konzentration von über 95 Prozent seit Juli 2013 offiziell verbietet. Die Schweiz habe die Sanktionen zwar übernommen, heißt es dort. Doch gelte das Exportverbot nur, wenn man davon ausgehen müsse, dass das fragliche Gut für ein Massenvernichtungswaffenprogramm verwendet werde. Dafür habe es keine Anzeichen gegeben.

Der Name des Unternehmens ist zwar nicht bekannt, doch soll es sich um einen großen Pharmahersteller handeln. Medienberichten zufolge soll der Exporteur die Behörde am 28. Mai 2014 über die geplante Ausfuhr von Isopropanol an einen privaten syrischen Pharmahersteller informiert haben.

Der Behörde hätten damals und auch heute keine Hinweise vorgelegen, dass das syrische Unternehmen Verbindungen zum syrischen Regime unterhält, so die Rechtfertigung aus Bern. Angesichts der jüngsten Ereignisse über gemeldete Chemiewaffeneinsätze würde ein derartiger Export „ziemlich sicher unterbunden werden“. Die internationale Organisation für das Verbot chemischer Waffen werde über die Ausfuhr informiert.

Die Lieferung dürfte nun ein politisches Nachspiel in der Schweiz haben. Der Vorsitzende der sicherheitspolitischen Kommission des Ständerates, Josef Dittli, will klären, ob die schweizerische Gesetzgebung tatsächlich eingehalten wurde oder ob es eine Gesetzeslücke gibt. „Es darf tatsächlich nicht sein, dass die Möglichkeit besteht, dass solche Produkte in die Hände solcher Leute fallen“, zitiert das schweizerische Fernsehen SRF den Urner FDP-Politiker.

Sarin gilt als heimtückisches Gift: Es ist geruchlos und schon in geringen Dosen tödlich. Ursprünglich war es 1939 von Chemikern in Deutschland als Insektizid entwickelt worden.