Die libanesische Armee Dass der libanesische Regierungschef seinen Rücktritt am Samstag aus Saudi-Arabien bekannt gegeben hat, verstört viele Libanesen. Bild: Libanesische Armee nahe der syrischen Grenze im Jahr 2014. (Foto: dpa)

BeirutAm zentralen Beiruter „Place de L’Etoile“ vor dem Libanesischen Parlament jagen ein kleines Mädchen und ihr Bruder lachend ein paar Tauben. Sie kreischen vor Freude, wenn wieder eines der Tiere über den Platz flattert. Ihr Vater, Vabil Ayashe, beobachtet seine Kinder lächelnd. Fünf Halbwüchsige üben nur ein paar Meter weiter Handstände und andere Verrenkungen vor ihren Handys. Sie grinsen und umarmen einander.

Ein Soldat verfolgt das Schauspiel gelangweilt in seinem Wachhaus. Stacheldraht und Absperrungen verriegeln das Regierungsviertel für Autofahrer. Vielleicht ist es deshalb dort so friedlich und ruhig, dass die jungen Leute die einzige Attraktion sind. Nichts deutet darauf hin, dass sich im Libanon gerade etwas unerhörtes, etwas nie da gewesenes, abspielt. In der Hauptstadt löst derzeit eine politische Sondersitzung die nächste ab.

Am Samstag erklärte der libanesische Ministerpräsidenten Saad Hariri nach nicht einmal einem Jahr völlig überraschend seinen Rücktritt. Den begründete der 47-Jährige Politiker mit angeblicher Angst vor einem Attentat, für das er den Iran und seine Verbündeten verantwortlich macht. Im Libanon ist das vor allem die schiitische Hisbollah. Ihr politischer Flügel gehört der Regierung an, sie ist neben den Sunniten und den Christen der dritte starke Machtfaktor im Land.

Dass Hariri seinen Rücktritt am Samstag aus Saudi-Arabien bekannt gegeben hat, verstört indes viele. „Im Libanon hat es schon manches gegeben, nicht aber, dass ein Regierungschef im Ausland abtritt“, sagt Achim Vogt, Leiter der Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) in Beirut. Das kenne er auch aus sonst keinem Land. Der Rücktritt habe auch erfahrene libanesische Politiker jeder Couleur komplett überrascht, so Vogt.

Saudi Arabien und die Menschenrechte Verheerende Lage Saudi-Arabien gilt als eines der Länder mit den massivsten Einschränkungen der persönlichen Freiheit. Die Menschenrechtslage ist verheerend. So sind die Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit und die Rechte der Frauen stark beschnitten. Quelle: dpa

Frauenrechte Der in der Ölmonarchie verbreitete Wahhabismus - eine der konservativsten Strömungen des sunnitischen Islams - unterwirft Frauen strengen Regeln. Ohne die Genehmigung eines männlichen Vormundes dürfen sie nicht reisen oder heiraten. Auch Autofahren ist ihnen untersagt. In der Öffentlichkeit treten sie meistens nur verschleiert auf.

Drakonische Strafen Immer wieder kommt es zu Inhaftierungen und Hinrichtungen von Regierungskritikern und Aktivisten. Vor allem die drakonischen Strafen werden international scharf kritisiert. Für besonders großes Aufsehen sorgte weltweit der Fall des Bloggers Raif Badawi, der wegen Beleidigung des Islams zu 1000 Peitschenhieben verurteilt worden war.

Mehr Hinrichtungen Die Zahl der Hinrichtungen stieg Berichten zufolge auf mehr als 150 Exekutionen in den vergangenen beiden Jahren. Unter Diskriminierung leiden die schiitische Minderheit im Osten des Landes sowie die Millionen ausländischen Arbeitskräfte.

Im Libanon, wo unterschiedliche Religionsgemeinschaften eine fragile Stabilität gewährleisten, jagt derzeit ein Gerücht das nächste. Für jedes gibt es eine Reihe von Befürwortern. Eine Szenario halten allerdings nicht nur Anhänger der Hisbollah sondern auch seriöse Beobachter für plausibel. Demnach halte sich Hariri unfreiwillig in Saudi-Arabien auf und wurde zum Rücktritt gezwungen. Nur zwei Tage später äußerte der Golfminister Saudi Arabiens, Thamer al-Sabhan, scharfe Kritik an seinem Nachbarland. Saudi-Arabien sehe sich vom Libanon herausgefordert. Die libanesische Regierung werde als eine Regierung behandelt, „die Saudi-Arabien den Krieg erklärt“, sagte al-Sabhan, am Montag dem Sender Al-Arabija. Zur Begründung verwies er auf die libanesische Hisbollah-Miliz. Er warf ihr Aggression vor.

Die libanesische Regierung reagierte zunächst nicht auf Sabhans Worte. Die Hisbollah ist sowohl eine mächtige militärische, als auch eine politische Organisation, die im Parlament des Libanon und in der Regierungskoalition vertreten ist, die unter Hariri im vergangenen Jahr gebildet wurde.

Das sunnitisch regierte Saudi-Arabien und der mehrheitlich schiitische Iran stehen in zahlreichen Konflikten in der Region auf gegnerischen Seiten - wie im Jemen, wo die beiden Länder einen Stellvertreterkrieg führen. Der Konflikt hatte sich am Wochenende noch einmal verschärft, als eine Rakete vom Jemen aus in Richtung der saudischen Hauptstadt Riad abgefeuert wurde. Bin Salman bezeichnete das am Dienstag als „kriegerischen Akt gegen das Königreich“. Ein Raketenabwehrsystem hatte das Geschoss noch abgefangen. Die Verantwortung sieht das ultrakonservative Königreich bei Iran, das die Rakete angeblich an jemenitische Huthi-Rebellen geliefert haben soll. Iran gibt zwar zu, die Rebellen zu unterstützen, bestreitet jedoch Waffenlieferungen. Im Libanon unterstützt Iran die schiitische Hisbollah, und macht sich damit aus Sicht Saudi-Arabiens zum erklärten Feind des Königshauses.

Hariris Rücktrittsrede auf einer live im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz aus Saudi-Arabien, sei gerade deswegen „mehr als merkwürdig gewesen“, sagt Karim Makdisi, der an der American University of Beirut Internationale Politik unterrichtet. Die förmliche Art, wie er sie vorgetragen habe, sei nicht sein Stil, er sei normalerweise sehr informell. „Wer Hariri kennt, weiß, dass das Statement nicht von ihm war“, meint der Politikwissenschaftler. Mittlerweile hat der ehemalige Staatschef Saudi-Arabien verlassen und ist in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gereist. Dort wolle er Kronprinz Mohammed bin Said treffen, teilte Hariris Büro in Beirut am Dienstag mit.

Es spreche einiges dafür, dass Hariri nicht aus freien Stücken zurückgetreten ist. So teilte die libanesische Armee am Sonntag mit, es gebe keine Beweise für ein Mordkomplott gegen den ehemaligen Regierungschef. „Alle libanesischen Nachrichtendienste, auch diejenigen, die am engsten mit Hariri zusammen arbeiten, haben Attentatspläne bestritten“, sagt Makdisi. Allerdings pflegte der sunnitische Politiker stets eine enge Beziehung zu Riad und besitzt neben der libanesischen auch die saudische Staatsbürgerschaft.