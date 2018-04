 Saudischer Kronprinz: Iran bezeichnet Salmans Israel-Politik als „Schandfleck“ für Saudis

Saudi Arabiens Kronprinz sprach vergangene Woche Israel das Existenzrecht zu. Für den Iran ist das ein „Schandfleck“ in der Geschichte.

Den Iran bezeichnet bin Salman als eine Gefahr für die Region. (Foto: Reuters) Mohammed bin Salman

TeheranDer Iran hat die Israel-Politik des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman als einen „Schandfleck“ für dessen Land bezeichnet. „Diese Politik ist eine traurige Tragödie und wird als Schandfleck in die Geschichte eingehen“, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi am Freitag.

Der Kronprinz hatte vergangene Woche Israel ein Existenzrecht zugesprochen. Laut Ghassemi habe er damit aus einem islamischen Land wie Saudi-Arabien „einen Schleimer des zionistischen Regimes (Israel)“ gemacht.

Der politische Ehrgeiz dieses „Neuankömmlings“ sei in der Zwischenzeit zu einer „unheilbaren Krankheit“ geworden, sagte der Sprecher weiter. Um seine politischen Ziele zu realisieren, sei er bereit, Milliarden Dollar auszugeben und „unsinnige und beschämende Äußerungen“ zu machen.

Der saudische Kronprinz habe bezüglich Israel und Palästina keine ausreichenden geographischen Kenntnisse und wisse auch nicht, was für ein Leid das palästinensische Volk in den letzten sieben Jahrzehnten erleiden musste, so der Sprecher.

Die Feindseligkeiten zwischen Teheran und Riad nehmen immer gefährlichere Dimensionen an. Den Iran bezeichnet bin Salman als eine Gefahr für die Region. Die Versöhnungssignale des Irans in den letzten Monaten wurden von bin Salman ignoriert.

Saudi-Arabien hatte die diplomatischen Beziehungen zum Iran abgebrochen, nachdem aufgebrachte Demonstranten 2016 die saudische Botschaft in Teheran gestürmt und Teile des Gebäudes in Brand gesetzt hatten. Auslöser für die Proteste im Iran war die Hinrichtung eines schiitischen Geistlichen in Saudi-Arabien. Das sunnitische Königreich und der schiitische Gottesstaat haben auch Differenzen in Jemen und im Syrien-Konflikt.