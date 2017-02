Spitzenreiter Griechenland, Schlusslicht Schweiz

Insgesamt zeigt die Entwicklung der Schwarzarbeit seit 1995, dass sie eng mit der Marktlage am legalen Arbeitsmarkt verknüpft ist: Solange seit Mitte der 1990er Jahre die Arbeitslosigkeit in Deutschland stieg, legte der Anteil der Schattenwirtschaft kontinuierlich zu.

Seit den Agenda-Reformen der Regierung von Gerhard Schröder (SPD) nimmt sie ab: von einem Höchststand von 16,7 Prozent im Jahr 2003 auf 10.4 Prozent des BIP 2017, mit einem kleinen „Zwischenhoch“ im Rezessionsjahr 2009. Deutschland liegt heute mit seinem Schwarzarbeitsanteil im Durchschnitt der Industriestaaten.

Die Schattenwirtschaft ist in Europa insgesamt allerdings auf dem Rückzug, so die Studie. Seit 2004 sank ihr Anteil am BIP in Deutschland um 5,3 Prozentpunkte, in Griechenland mit 6,6 Prozentpunkten sogar am stärksten der untersuchten Industriestaaten. Trotzdem liegt sie in Griechenland mit 21,5 Prozent des BIP noch immer am höchsten in Europa, gefolgt von Italien mit 19,8 Prozent und Spanien mit 17,2 Prozent.

Die Schweiz verzeichnet dagegen mit 6,0 vom BIP die geringste Schattenwirtschaftsrate in Europa. Außerhalb Europas liegt sie unter den Industriestaaten nur in den USA mit 5,4 Prozent des BIP noch niedriger.