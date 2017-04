 Schießerei in Paris: Le Pen fordert Ausweisung überwachter Ausländer

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Marine Le Pen Die Populistin fordert einen Tag nach dem terroristischen Angriff auf Polizisten in Paris zudem Grenzkontrollen im Land. (Foto: AP)

ParisNach den tödlichen Schüssen auf einen Polizisten in Paris hat die rechtsextreme französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen gefordert, von den Geheimdiensten überwachte Ausländer sofort auszuweisen.

Außerdem müssten die Grenzkontrollen wieder eingeführt werden, sagte Le Pen am Freitag. Die Forderungen sind Teil ihres Programms für die Präsidentenwahl.

Der Polizist wurde am Donnerstagabend auf den Champs-Elysees erschossen. Der Schütze wurde von Sicherheitskräften getötet, nach belgischen Angaben handelte es sich um einen französischen Staatsangehörigen. Die Regierung geht von einem Terroranschlag aus. Die Extremistenmiliz IS reklamierte die Tat für sich. Am Sonntag findet die erste Runde der Präsidentenwahl statt.