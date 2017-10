 Schlagabtausch: Ranghoher Republikaner wirft Trump „Kastration“ von Tillerson vor

Streitigkeiten auf Twitter Donald Trump bezeichnet diplomatische Bemühungen von Tillerson als reine Zeitverschwendung. (Foto: Reuters, Sascha Rheker)

WashingtonDer verbale Schlagabtausch zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem einflussreichen Parteikollegen Bob Corker geht in eine neue Runde. Der republikanische Senator warf Trump am Freitag im Interview der "Washington Post" in drastischen Worten vor, Außenminister Rex Tillerson im Atom-Streit mit Nordkorea stark geschwächt zu haben. Der Schlüssel zur Lösung des Konflikts liege in China, sagte Corker, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses. Diese Möglichkeit werde jedoch zunichtegemacht, „wenn man öffentlich seinen Außenminister kastriert“. Trump hatte auf Twitter Tillersons Bemühungen um eine diplomatische Lösung der Krise als Zeitverschwendung bezeichnet.

Trump hatte Corker vor einigen Tagen ebenfalls via Twitter angegriffen und ihm unter anderem vorgeworfen, das internationale Atom-Abkommen mit dem Iran unterstützt zu haben. Corker seinerseits beschrieb im Gespräch mit der "New York Times" das Weiße Haus unter Trump als "Tagesbetreuung für Erwachsene".

Das US-Atomwaffenarsenal Grundsatz Grundsatz der US-Streitkräfte ist es, Atomwaffen aus der Luft (Flugzeuge), vom Wasser (U-Boote) und vom Land einsetzen zu können.

Sprengköpfe Derzeit verfügen die USA über rund 1750 nukleare Sprengköpfe, in Flugzeugen, U-Booten und auf Interkontinental-Raketen. 180 Sprengköpfe sind nach Angaben der Arms Control Association in fünf europäischen Ländern stationiert.

Inaktive Sprengköpfe Darüber hinaus verfügen die USA über ein Lager von rund 4000 Sprengköpfen, die in Reserve stehen, aber teils nicht oder noch nicht zur militärischen Nutzung aktiviert sind. Ferner sind 2000 Sprengköpfe ausrangiert, die in Teilen theoretisch noch nutzbar wären.

Kosten Die Erneuerung alter Systeme frisst sechs Prozent des Verteidigungshaushalts auf. Bisher wurden nur 3,5 Prozent des Budgets für die Nuklear-Abschreckung ausgegeben. Allein für das nächste Jahr hat Trump 10,2 Milliarden Dollar für diesen Zweck angefordert.

Lebensdauer Die eigentlich auf 20 Jahre angelegte Lebensdauer einiger Atomwaffen wurde als Teil des Erneuerungsprogrammes auf 60 Jahre ausgedehnt.

Der Streit könnte schwerwiegende Folgen für die geplante Steuerreform haben, gegenwärtig das wohl wichtigste innenpolitische Projekt des Präsidenten: Wegen der knappen Mehrheitsverhältnisse im Senat ist Trump dort auf jede Stimme angewiesen. Corker scheidet im November 2018 aus dem Kongress aus, in den USA gibt es keinen Fraktionszwang.

Medienberichten zufolge soll es zwischen Tillerson und Trump Spannungen geben. Der Außenminister soll dem Sender NBC zufolge seinen Präsidenten einen "Trottel" genannt und vor dem Rücktritt gestanden haben. Tillerson wies zuletzt Spekulationen über eine Aufgabe seines Amtes zurück.