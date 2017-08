image

Geldpolitik: Schäuble begrüßt Griechenlands Rückkehr an den Kapitalmarkt

Der Bundesfinanzminister zeigt sich erfreut über die Rückkehr Griechenlands an die Kapitalmärkte und ruft das Euro-Land zu zusätzlichen Reformen auf. Griechenland könnte so bald wieder Geld am Markt aufnehmen. mehr…