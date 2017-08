Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Kreative Buchführung nimmt kein Ende

Der oberste Steuerfahnder Pitsilis betont deshalb, wie wichtig es sei, dass die normalen Bürger beim Kampf gegen Steuersünder helfen und so Steuerpflicht zur Selbstverständlichkeit wird. Das aber hat für die Griechen etwas Denunziatorisches und widerstrebt den meisten zutiefst. Die Steuerbehörde versucht daher, den Bürgern die Jagd spielerisch schmackhaft zu machen. So soll demnächst eine App auf den Markt kommen, die es Kunden erlaubt, eine Quittung an Ort und Stelle mit dem Smartphone auf ihre Legalität zu überprüfen.

Als unfair empfinden viele Griechen den Betrug dabei durchaus. Nicht zuletzt, weil es zahlreiche Betriebe gibt, die sehr wohl ordnungsgemäß abrechnen. Tankstellen achten darauf, dass der Kunde die Quittung auf jeden Fall mitnimmt, weil sonst beide dran sind – Kunde wie Tankwart. Kioske, die für jeden Kaugummi ein Zettelchen ausdrucken und darauf pochen, dass der Käufer es einsteckt. Selbst auf dem Wochenmarkt hackt der Händler die 50 Cent für ein Kilo Wassermelone missmutig in seine kleine elektronische Kasse und stopft den Zettel zur Melone in die Tüte.

Das Katz-und-Maus-Spiel mag zwar lustig anmuten. Etwa, wenn vor den Augen verdutzter Touristen der illegal beschäftigte Kellner ins Wasser springt und so tut, als würde er baden, weil Fahnder die Taverne betreten. Doch für viele Selbstständige ist die Situation bitterernst.

Die Steuer- und Abgabenlast liegt nach den unzähligen Erhöhungen der vergangenen Jahre bei bis zu 70 Prozent. „Würde ich meine Bücher vollständig legal führen, müsste ich spätestens bei der fälligen Vorauszahlungen am Ende der Saison draufzahlen. Gearbeitet hätte ich umsonst“, sagt ein Wirt von der Insel Kefalonia.

Und so nimmt die kreative Buchführung kein Ende. Mal ist der offizielle Besitzer des Ladens längst verstorben, ein anderes Mal lebt er als Mönch im Kloster. Mal werden alte Quittungen vom Geschäft nebenan ausgegeben, mal Quittungen vom Vorjahr.

Und dann war da Mitte Juli noch der Barbetreiber auf Mykonos, der den Fahndern kurzerhand den Zutritt verwehrte und argumentierte: „Hier ist alles rechtens.“ Davon ließen sich die Beamten nicht überzeugen. Anschließend hatte der Betroffene fünf Tage Zeit, seine Umsatzsteuererklärung nachzureichen – oder seinen Laden für bis zu 30 Tage zu schließen.