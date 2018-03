 Schutzzölle: Chinesischer Minister warnt vor „katastrophalen“ Folgen eines Handelskrieges

China warnt vor einem Handelskrieg. Ein solcher könnte zu einer Katastrophe führen, fürchtet der Handelsminister – und richtet sich direkt an die USA.

Vergangenen Woche kündigte US-Präsident Donald Trump Strafzölle an. Die EU und weitere Staaten wollen mit Gegenmaßnahmen reagieren. (Foto: dpa) Trump kündigt Strafzölle für Stahl und Aluminium an

PekingIm Streit über US-Schutzzölle warnt China vor gefährlichen Folgen für die globale Konjunktur. „In einem Handelskrieg gibt es keine Gewinner“, sagte Handelsminister Zhong Shan am Sonntag in Peking. „Er wird China und die USA und die Welt nur in die Katastrophe stürzen.“ China wolle einen solchen Konflikt nicht und sei bereit, seine Interessen resolut zu verteidigen. Nötig sei aber ein Dialog. Denn niemand will einen Handelskrieg austragen, der einem selbst nichts nütze und anderen schade.

US-Präsident Donald Trump hatte in der vergangenen Woche Schutzzölle auf Stahl- und Aluminium-Einfuhren erlassen zum Schutz der heimischen Industrie vor Billig-Importe vor allem aus China. Damit löste er Sorgen vor einer internationalen Vergeltungsspirale aus, die in einem Handelskrieg münden könnte. Wie die EU hat auch China bereits mit Gegenmaßnahmen gedroht. Die Wirtschaftsbeziehungen der USA und Chinas sind seit Trumps Amtsantritt im Januar 2017 gespannt. Der US-Präsident wirft China unfaire Handelspraktiken zulasten der USA vor.