Schwere Explosionen in Damaskus Trump ordnet Präzisionsschläge gegen Syrien an

Erst gingen ihm seine Berater nicht weit genug. US-Präsident Trump drängte laut WSJ auf härtere Militäraktionen als ihm bisher vorgelegt wurden. Dann hat er gehandelt.

US-Präsident Donald trump verkündet den Beginn der Luftschläge gegen Syrien. Aus der Hauptstadt Damaskus melden Augenzeugen bereits schwere Explosionen. (Foto: AFP) Donald Trump

WashingtonUS-Präsident Donald Trump hat Militärschläge gegen Syrien angeordnet. Die Angriffe erfolgen in Zusammenarbeit mit Großbritannien und Frankreich. Dies sei eine Reaktion auf den Einsatz von Chemiewaffen der syrischen Regierung gegen die das eigene Volk, sagte Trump am Freitagabend in Washington. „Dies sind nicht die Taten eines Menschen. Es sind die Verbrechen eines Monsters“, so Trump in seiner Ansprache. Die Regierungen in Grobritannien und Frankreich bestätigten die Angaben aus Washington. Laut Reuters meldeten gegen 3.00 morgens deutscher Zeit Beobacher schwere Explosionen aus dem Ostteil von Damaskus.

Zuvor hatte er seine Militärberater nach einem Bericht des „Wall Street Journal“ zu deutlich härteren Schlag gegen Syrien aufgefordert als von diesen zunächst vorgesehen. Unter Berufung auf mehrere Quellen in der Regierung schrieb die Zeitung am Freitag (Ortszeit), Trump sei mit den ihm bisher präsentierten eher zurückhaltenden Optionen nicht zufrieden gewsen.

Trump habe sich in Treffen mit Verteidigungsminister James Mattis dafür stark gemacht, mit einem Militärschlag nicht nur die syrische Regierung zu treffen, sondern auch Russland und den Iran „bezahlen zu lassen“.

Hintergrund ist ein mutmaßlicher Giftgasangriff in der damals noch von Rebellen kontrollierten Stadt Duma mit Dutzenden Toten. Die USA machen die syrische Regierung dafür verantwortlich und drohen mit einem Militärschlag. Russland spricht dagegen von einer Inszenierung und weist den Vorwurf ebenso zurück wie Syrien.

Das „Wall Street Journal“ schrieb, das US-Militär habe bereits mehrere Zeitfenster für einen Angriff vorbereitet gehabt, unter anderem eines in der Nacht zum Freitag. Mattis habe diese aus der Sorge abgesagt, alles andere als ein vorwiegend symbolischer Angriff berge das Risiko einer erheblichen Eskalation vor allem mit Russland. Moskau agiert als Syriens Schutzmacht.

Dem Bericht zufolge setzt sich auch Trumps neuer Sicherheitsberater John Bolton für ein härteres Zuschlagen in Syrien ein als das Pentagon. Bolton, der vor kurzem den eher gemäßigten Herbert Raymond McMaster abgelöst hatte, sei für einen „verheerenden Schlag“ gegen die Regierung von Präsident Baschar al-Assad und dessen Infrastruktur.