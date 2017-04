Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Gerüchte um Spicers Ablösung kursieren schon lange

Was bei einer schnellen und umfassenden Entschuldigung und Richtigstellung als Patzer schnell vergessen gewesen wäre, entwickelte sich so zu einer internationalen Affäre. Und sie ist innerhalb der USA auch aus anderem Grund von erheblicher Brisanz. Wichtigen Präsidenten-Beratern wie etwa Steve Bannon, der ehemalige Breitbart-Herausgeber, werden eine gefährliche Nähe zu rassistischen Gruppierungen und weißen Neo-Nazis in den USA nachgesagt.

Das amerikanische Anne Frank Center forderte Präsident Donald Trump deshalb auf, Spicer sofort zu feuern. "Sean Spicer beteiligt sich an der Leugnung des Holocaust, die schlimmste Form der 'Fake News', die man sich vorstellen kann, indem man leugnet, dass Millionen Menschen vergast wurden."

Auf Social-Media-Seiten veröffentlichten Nutzer Bilder von dem, was US-Soldaten bei der Befreiung von Konzentrationslagern vorgefunden hatten oder empfahlen dem Pressesprecher doch "einfach mal im Holocaust-Museum vorbeizuschauen." Gleichzeitig erinnerten US-Medien an die dramatisch angestiegene Zahl von antisemitischen Straftaten in den USA seit der Vereidigung Trumps im Januar.

Jüdische Einrichtungen erhielten Bombendrohungen, Friedhöfe wurden in großem Umfang geschändet. Trump äußerte sich zu diesen Vorfällen erst unter öffentlichem Druck. Am 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, gab er ein Statement heraus, in dem Juden noch nicht einmal erwähnt wurden, was angesichts der Spicer-Äußerungen auch wieder diskutiert wurde.

Damit weitete sich der Vorfall auch auf den US-Präsidenten aus und Spicer musste handeln. Als sich die Situation am Abend noch immer kaum beruhigt hatte, trat er im TV-Sender CNN auf und stellte noch einmal klar, dass er einen "unangemessenen und verletzenden" Vergleich zum Holocaust gezogen habe, wo es nichts zu vergleichen gegeben habe. Er wolle auch nicht "klarstellen", sondern schlicht einräumen, dass er einen "groben Fehler" gemacht habe. Der Grund für den vollständigen Rückzug: Die Diskussion soll nicht weiter von den eigentlichen Zielen des Präsidenten ablenken.

Doch es ist nicht nur Trump, der Schaden nehmen könnte. Spicer selbst ist immer wieder ins Gespräch geraten, zuletzt als er eine farbige Journalistin öffentlich heftig verbal attackierte, und sie schließlich im Befehlston anraunzte, sie solle aufhören, ihren Kopf zu schütteln.

Bereits an seinem ersten Tag gab er einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte: In einem Blitzauftritt erklärte er Trumps Vereidigungsfeier zur "größten Vereidigung aller Zeiten. Punkt." Zuletzt waren immer wieder Gerüchte aufgetaucht, Trump wolle im allgemeinen Umbau seiner Führungsmannschaft auch Spicer als Sprecher ablösen. Der Vorfall vom Dienstag dürfte jedenfalls nicht dazu beigetragen haben, seine Position zu stärken.