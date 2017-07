Trump sorgt im Fall Sessions für schwere Irritationen

Vielleicht war es tatsächlich der ultimative Zeitpunkt, um sich aus dem Westflügel des Weißen Hauses abzusetzen. Am Freitag meldete CNN, der Sonderermittler Robert Mueller habe einen Brief an den Anwalt des Weißen Hauses geschrieben, und ihn aufgefordert, alle Dokumente und Notizen zum umstrittenen Treffen von Trump Jr., Paul Manafort und Jared Kushner mit fünf russischen Vertretern zu sichern. Die Nachrichtenagentur Reuters meldete am Freitag, die beiden russischen Anwälte, die bei dem Treffen im vergangenen Jahr dabei gewesen sind, hätten lange Jahre den russischen Staatssicherheitsdienst FSB als Kunden vertreten. Und die Washington Post beruft sich auf Quellen, die berichten, Anwälte von Donald Trump prüften gerade die Möglichkeit, ob der Präsident der USA nicht nur Straftäter und Turkeys zu Thanksgiving begnadigen könnte, sondern auch sich selbst, seine Familie und Freunde, wenn sich die Russland-Probleme weiter zuspitzten. Was genau das bedeuten würde, sind sich amerikanische Verfassungsrechtler nicht einig. Aber es würde die USA in eine schwere Verfassungskrise stürzen. Trumps Anwälte versicherten aber am Freitag es gebe in dieser Hinsicht „absolut nichts“ zu berichten, was sinngemäß die neue Sprecherin des Weißen Hauses wiederholte. Trotzdem ist Washington beunruhigt. Die Macht der Begnadigung des US-Präsidenten ist praktisch grenzenlos.

Am Donnerstag veröffentlichte die New York Times Informationen, wonach Trumps Team Hintergrund-Checks von Mueller und seinen Ermittlern eingeleitet habe, um ihnen Befangenheit vorwerfen oder Mueller vielleicht entlassen zu können. Entsprechende Gerüchte hatten zuvor für Aufregung im US-Kongress gesorgt. Mehrere Senatoren sollen Trump angeblich dringend davor gewarnt und mit Konsequenzen gedroht haben.

All das passiert vor dem Hintergrund des erneuten Scheiterns einer so genannten Gesundheitsreform. Trumpcare war in drei Anläufen gescheitert und zuletzt sollte der Kongress nach dem Willen von Mehrheitsführer Mitch McConnell nur noch darüber abstimmen, Obamacare zu eliminieren und einen Ersatz irgendwann später vorzubereiten. Dieser Plan fiel unter lautem Protest vieler Bürger, die ihre Wut bis ins Kapitol vor die Büros der Abgeordneten brachten, in sich zusammen. Unabhängige Prüfungen ergaben, dass im Falle einer Abschaffung von Obamacare 32 Millionen Amerikaner auf einen Schlag ihre Krankenversicherung verlieren würden.

Für hochgezogene Augenbrauen im politischen Washington hatte auch die Enthüllung über ein weiteres, bislang unbekanntes Treffen zwischen Wladimir Putin und Donald Trump auf dem G20-Gipfel gesorgt. Russlands Außenminister Sergej Lawrow erklärte am Freitag sogar, die beiden Präsidenten könnten sich in Hamburg „sogar mehr als dreimal“ getroffen haben.

Für schwere Irritationen sorgte Trump am Mittwoch mit einem Interview, in dem er seinen Justizminister Jeff Sessions demontierte und ihn indirekt zum Rücktritt aufforderte. Trump stellte klar, er hätte Sessions gar nicht ernannt, wenn er gewusst hätte, dass er sich aus den Ermittlungen zu Russland-Verbindungen des Trump-Teams zurückziehen würde. Sessions hatte dies unter Zustimmung der meisten Kongressmitglieder beider Fraktionen getan, um keine Ermittlungen leiten zu müssen, in denen er selbst ein Ziel hätte sein können.

Trump hatte den Schritt abgelehnt. Am Donnerstag erklärte Sessions, er werde in seinem Amt bleiben, solange es „angemessen“ sei. Der russische Botschafter in den USA hat einem Bericht der Washington Post zufolge im vergangenen Jahr mit dem heutigen US-Justizminister Jeff Sessions über Wahlkampfangelegenheiten gesprochen. Das berichtete die „Post“ am Freitag unter Berufung auf US-Regierungsvertreter. Es könnte also auf für Sessions noch unangenehm werden, der aber stillhält. Die demokratische Abgeordnete Maxime Waters kommentierte das mit einem Tweet so: „Gratulation Sean Spicer. Sie haben mehr Mumm als Jeff Sessions.“