 Sechs Tote: Gefechte im Westjordanland

Beim schwersten inner-palästinensischen Zusammenstoß im Westjordanland seit fast zwei Jahren sind sechs Menschen getötet worden. In dem Feuergefecht am Sonntag in Kalkilja kamen drei Polizisten der Regierung von Palästinenser-Präsident Mahmud Abbas ums Leben sowie zwei Hamas-Kämpfer.

31.05.2009 - 17:53 Uhr