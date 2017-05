Heftiger Widerspruch aus Indien

Auf dem Gipfel geht es um Chinas Pläne für die Entwicklung eines modernen Verbindungsnetzes mit Korridoren entlang der antiken Handelsrouten der „Seidenstraße“. Für die Investitionen in Häfen, Straßen, Bahnstrecken und andere Infrastrukturprojekte stellt China Milliardenhilfen bereit. In einer Rede begrüßte Putin die Initiative. Frühere Entwicklungsmodelle seien gescheitert. „Wir brauchen frische Ideen, die frei von Klischees sind.“ Auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan zeigte großes Interesse.

UN-Generalsekretär António Guterres sprach sich für eine gerechtere Entwicklung in der Welt aus. Die „Seidenstraßen“-Initiative habe „großes Potenzial“, sollte aber auch mit den Entwicklungszielen der Vereinten Nationen verbunden werden. Die Chefin des Internationalen Währungsfonds, Christine Lagarde, sagte, um alle Finanzquellen zu mobilisieren, bedürfe es eines Finanzsystems, das auch für alle funktioniere - unter anderem für Entwicklungsländer oder auch kleinere Unternehmen.

Die Risiken der Vorhaben in instabilen Ländern zeigte ein tödlicher Angriff auf Arbeiter eines „Seidenstraßen“-Projekts in Pakistan am Vortag in der Nähe des strategisch wichtigen Hafens Gwadar. Zehn Menschen wurden getötet. Hinter dem Anschlag werden Rebellen vermutet, die gegen die chinesische Präsenz sind. Das Projekt ist Teil des China-Pakistan-Korridors, der Xinjiang im Nordwesten Chinas mit der pakistanischen Küste verbindet.

Indien stört sich an dem Korridor, da er durch das von Indien beanspruchte Kaschmir läuft. Neu Delhi boykottierte deswegen den „Seidenstraßen“-Gipfel. „Kein Land kann akzeptieren, dass ein Projekt seine Kerninteressen bezüglich Souveränität und territoriale Integrität ignoriert“, sagte ein Außenamtssprecher in Neu Delhi.