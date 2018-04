Separatistenführer Puigdemont „Jetzt beginnt der Prozess der Auslieferung – und das hatten wir so erwartet“

Die Generalstaatsanwaltschaft hat einen Auslieferungshaftbefehl für den katalanischen Separatistenführer Puigdemont beantragt. Nun ist das Oberlandesgericht am Zug.

Akute Fluchtgefahr: Staatsanwaltschaft will Puigdemont nach Spanien ausliefern

BerlinDer Generalstaatsanwalt des Landes Schleswig-Holstein hat einen Auslieferungshaftbefehl gegen den ehemaligen katalonischen Regionalpräsidenten Carles Puigdemont bei dem Schleswig-Holsteinischen Oberlandesgericht in Schleswig beantragt. Nach intensiver Prüfung des Europäischen Haftbefehls des Tribunal Suprema in Madrid vom 23. März 2018 sei der Generalstaatsanwalt zu dem Ergebnis gelangt, „dass ein zulässiges Auslieferungsersuchen vorliegt, mit einer Durchführung des ordnungsgemäßen Auslieferungsverfahrens zu rechnen ist und der Haftgrund der Fluchtgefahr vorliegt“.

Das sei noch kein Vorentscheid über die eigentliche Auslieferung, hieß es in Justizkreisen. Nun muss das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht (OLG) über den Antrag entscheiden. Also darüber, ob Puigdemont in Haft bleibt. Das OLG zieht dazu die Unterlagen aus Spanien heran, aus denen sich der Grund für die Auslieferung ergeben muss.

Im nächsten Schritt müsste die zuständige Generalstaatsanwaltschaft einen Antrag auf Auslieferung stellen, über den dann wiederum das OLG entscheiden muss. Es gilt weiterhin die Frist von 60 Tagen, die seit der Festnahme von Puigdemont am 25. März läuft. Puigdemont könnte gegen die Entscheidung aber noch Verfassungsbeschwerde einlegen.

Der spanische Anwalt von Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, erklärte, er habe mit dieser Entscheidung der deutschen Staatsanwaltschaft gerechnet. „Jetzt beginnt der Prozess der Auslieferung und das hatten wir so erwartet“, sagte er dem spanischen Radiosender RAC1.

Mit dem Europäischen Haftbefehl wollen die spanischen Behörden die Auslieferung des Verfolgten wegen der Straftatbestände der Rebellion und der Veruntreuung öffentlicher Gelder erreichen.

Der Vorwurf der Rebellion beinhalte im Kern den Vorwurf der Durchführung eines verfassungswidrigen Referendums trotz zu erwartender gewaltsamer Ausschreitungen, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit. Dies finde eine vergleichbare Entsprechung im Deutschen Strafrecht in den §§ 81, 82 Strafgesetzbuch (Hochverrat).

Eine wortgleiche Übereinstimmung der deutschen und spanischen Vorschriften sei insoweit gesetzlich nicht gefordert, teilte die Generalstaatsanwaltschaft mit.

Keine Stellungnahme von Justizministerin Barley

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat sich bislang nicht zum Fall Puigdemont geäußert und betont, sie wolle „von politischer Seite nicht in dieses rechtliche Verfahren eingreifen“. „Das Verfahren liegt in der Hand der schleswig-holsteinischen Justiz“, hieß es auf Anfrage beim Bundesjustizministerium. Auch jetzt werde sie keine Stellungnahme abgeben, hieß es.

Natürlich wird Barley aber auf dem Laufenden gehalten, wenn auch über eine lange Kette von Berichterstattern. So berichtet die zuständige Generalstaatsanwaltschaft Schleswig an das Justizministerium in Schleswig-Holstein, das wiederum – wie in Auslieferungsangelegenheiten üblich – dem Bundesamt für Justiz Bericht erstattet.

Das Bundesamt steht in Verbindung mit dem Bundesjustizministerium. Es gebe eine laufende Information an die Bundesministerin, hieß es in Justizkreisen.



Carles Puigdemont war auf der Rückfahrt von einer Skandinavienreise nach Belgien am 25. März auf der Autobahn A7 in Schleswig-Holstein festgenommen worden. Gegen ihn liegt ein europäischer Haftbefehl vor.

Nach Belgien hatte sich Puigdemont im vergangenen Herbst im Zuge des verbotenen Unabhängigkeitsreferendums in Katalonien ins Exil geflüchtet. Das Amtsgericht Neumünster entschied am 26. März, dass Puigdemont weiter im Gewahrsam bleibt.

Puigdemont hat vor dem Obersten Gerichtshof Spaniens Widerspruch gegen den Vorwurf der Rebellion eingelegt. Darüber hinaus forderte er das Gericht auf, Anschuldigungen zurückzuweisen, er habe öffentliche Mittel veruntreut, wie aus einem am Montag von spanischen Medien zitierten 85-seitigen Einspruch hervorgeht.

Am 1. Oktober, dem Tag des katalanischen Unabhängigkeitsreferendums, habe es keinerlei Gewalt gegeben - dies sei aber die Voraussetzung für den Vorwurf der Rebellion, hieß es in dem Widerspruch weiter.