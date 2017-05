 Serbischer Staatspräsident: „Er ist ein Hund, der bestraft werden muss“

Sie haben den Artikel in Ihre Merkliste aufgenommen. Möchten Sie ihn nicht auch gleich mit Feunden teilen?

Tomislav Nikolic In einem Zeitungsinterview beschimpft der serbische Staatspräsident einen Politiker aus dem Kosovo. (Foto: Reuters)

BelgradDer serbische Staatspräsident Tomislav Nikolic hat den Kosovo-Spitzenpolitiker Ramush Haradinaj in ungewöhnlicher Form beschimpft. „Er ist ein Hund, der den Geschmack menschlichen Fleisches gespürt hat und der bestraft werden muss, damit ihm der tollwütige Schaum nicht weiter im Mund zusammenläuft“, sagte das Staatsoberhaupt der Regierungszeitung „Novosti“ in Belgrad (Samstagausgabe).

Der frühere Kosovo-Regierungschef Haradinaj war wegen eines internationalen serbischen Haftbefehls im Januar in Frankreich festgenommen, aber im letzten Monat wieder freigelassen worden. Belgrad wirft dem früheren Rebellenführer schwere Kriegsverbrechen an Serben während des Bürgerkrieges 1998/99 vor. Das UN-Kriegsverbrechertribunal hatte ihn in zwei Prozessen freigesprochen. Allerdings waren zuvor mehr als ein Dutzend Zeugen auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen.