 Sex-Vorwürfe: Verleumdungsklage gegen Trump

Donald Trump Eine Trump-Sprecherin wies die Vorwürfe als „absurd“ zurück. (Foto: dpa)

Los AngelesWenige Tage vor seiner Amtseinführung sieht sich der künftige US-Präsident Donald Trump mit einer Klage im Zusammenhang mit Vorwürfen der sexuellen Belästigung konfrontiert. Eine Teilnehmerin von Trumps früherer Reality-TV-Show beschuldigt Trump, sich diffamierend geäußert zu haben, als er die Anschuldigungen zurückwies. Das geht aus der am Dienstag in New York eingereichten Klageschrift hervor. Darin macht die Frau geltend, Trumps Äußerungen hätten ihr sowohl seelisch als auch wirtschaftlich geschadet. Deshalb fordere sie eine Entschuldigung. Eine Trump-Sprecherin wies die Vorwürfe als „absurd“ zurück.

Zusammen mit anderen Frauen hatte die Klägerin wenige Wochen vor der US-Präsidentenwahl Trump sexueller Übergriffe bezichtigt. Der Klageschrift zufolge küsste Trump die Frau ohne deren Einverständnis im Jahr 2007 in seinem Büro. Bei einem Bewerbungstermin in einem Hotel habe er ihr zudem an die Brüste gefasst. Trumps Äußerungen, es handele sich um erfundene Geschichten, um selber im Rampenlicht zu stehen, hätten der Klägerin sehr geschadet. Trump übernimmt am Freitag das Präsidentenamt von Barack Obama.