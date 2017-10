BarcelonaFür die katalanischen Separatisten ist der heutige Freitag ein historischer Tag. Um genau 15:30 Uhr beschließt das Parlament in Barcelona die Unabhängigkeit. Tausende Separatisten, die sich vor den Toren der Volksvertretung versammelt haben, brechen in Jubel aus, Silvesterknaller fliegen durch die Gegend. In der von buntem Rauch getränkten Luft beginnen sie, die katalanische Hymne zu singen, Els Segadors.

Keine Stunde später fällt in der spanischen Hauptstadt Madrid eine ganz andere Entscheidung: Der Senat stimmt für die Zwangsverwaltung von Katalonien. Damit übernimmt Madrid die Macht über die Region. Das Recht dazu gibt ihr der Artikel 155 der spanischen Verfassung, der besagt, dass die Zentralregierung eine Region zwingen kann, sich wieder an die Verfassung zu halten. Die Unabhängigkeitserklärung verstößt dagegen, weil die spanische Magna Charta die unteilbare Einheit des Landes vorsieht. Die überzeugten Separatisten vor dem Parlament in Barcelona trübt das jedoch nicht in ihrer Freude. „Wir sind jetzt ein eigener Staat“, sagt Silvia Pla. „Artikel 155 betrifft uns jetzt nicht mehr. Wir haben jetzt unsere eigenen Gesetze und unsere eigene Legalität.“

Sie hat sich nach der ersehnten Ausrufung der katalanischen Republik mit einigen Freunden in ein Café in der Nähe des Parlaments gesetzt. Das ist bereits voll mit anderen Nationalisten. Einige haben sich riesige Esteladas umgebunden, die Flaggen der Separatisten. „Auf die Republik“ rufen sie immer wieder und halten ihre Biergläser in die Höhe.

Die nächsten Schritte im Katalonienkonflikt Das Szenario Nach der Billigung des spanischen Senats einer Entmachtung der katalanischen Regionalregierung und andere Zwangsmaßnahmen können erste Schritte relativ schnell folgen. Die Zeitung „La Vanguardia“ schildert das mögliche Szenario wie folgt.

Entmachtung Puigdemonts Der Ministerrat unter Regierungschef Mariano Rajoy tritt noch am Freitagnachmittag oder Samstag zusammen. Die erste Entscheidung wird die Entmachtung der katalanischen Regierung sein, vor allem von Regierungschef Carles Puigdemont. Sie kann aber erst erfolgen, wenn die Entscheidung des Senats im Amtsblatt veröffentlicht ist – vermutlich am Samstag.

Spanische Minister übernehmen Die Amtsgeschäfte der katalanischen Minister übernehmen schrittweise die zuständigen Minister in Madrid.

Was passiert mit der katalanischen Polizei? Andere Maßnahmen können nach und nach erfolgen. So soll der Chef der katalanischen Polizeieinheit Mossos, Josep Lluís Trapero, nicht direkt abgesetzt werden. Das hänge davon ab, wann der spanische Innenminister dies für opportun halte. Quelle: dpa

Plötzlich wird es ganz still. „Schtscht“ ruft jemand, und hält sein Handy in die Höhe. „Der Präsident!“. Es wird mucksmäuschenstill in dem Café, auch andere zücken ihre Handys, um die Rede des katalanischen Ministerpräsidenten Carles Puigdemont hören zu können. Der ruft zur Besonnenheit auf. „Es kommen jetzt Stunden, in denen wir alle den Puls des Landes aufrechterhalten müssen. Wir müssen das in Frieden, mit Bürgersinn und Würde tun. So wie es immer war und auch künftig sein wird.“ Anschließend singen alle im Café erneut die katalanische Hymne.

Die Szene zeigt: Die Separatisten Kataloniens sind eine eingeschworene Gemeinschaft. Der Zusammenhalt ist extrem groß, selbst unter Fremden, die in einem Café aufeinander treffen. Schon beim illegalen Referendum über die Unabhängigkeit der Region am ersten Oktober waren es Privatleute, die die Urnen in Mülltüten versteckt bei sich zuhause lagerten. Die spanische Regierung, die vollmundig versprochen hatte, das Referendum zu verhindern, konnte die Urnen so nicht aufspüren.