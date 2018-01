 Sicherheit: Weißes Haus verbannt private elektronische Geräte

Das Weiße Haus Der Amtssitz von US-Präsident Donald Trump. (Foto: dpa)

WashingtonMitarbeiter und Gäste des Weißen Hauses dürfen von kommender Woche an keine privaten elektronischen Geräte mehr mit in den West Wing bringen. Das ist der Flügel, in dem Präsident Donald Trump arbeitet. Die Maßnahme, die Sprecherin Sarah Sanders am Donnerstag bestätigte, wird offiziell mit Sicherheitsanforderungen der Technologie begründet. Tatsächlich dürfte sie dazu dienen, dass keine vertraulichen Informationen über private Geräte, etwa Smartphones, nach außen durchgestochen werden können. US-Medien berichteten, unter Präsident Barack Obama habe es eine ähnliche Regel gegeben, sie sei aber auf den Roosevelt Room begrenzt gewesen.